Capturan a 'El Águila', implicado en emboscada a policías en los límites Chihuahua - Sonora

Moris, Chihuahua.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, informó sobre la captura de un hombre señalado como generador de violencia en en el municipio de Moris, muy cerca de Sonora. El arresto ocurrió en el Estado de Coahuila y se vincula con un ataque armado contra agentes de la ley. La noticia se difundió este 2 de febrero, precisando que el sujeto se encuentra bajo custodia tras un operativo realizado por fuerzas federales.

Los reportes indican que la aprehensión de Esaú H. C., alias 'El Águila', tuvo lugar el pasado 30 de enero en el municipio de Torreón. Según los datos del Registro Nacional de Detenciones, el hecho ocurrió sobre el libramiento Laguna Norte, en una zona cercana a la caseta de cobro de San Pedro. El hombre fue detectado en un punto de revisión mientras circulaba por dicha vía, lo que permitió su identificación y posterior aseguramiento por parte de los elementos presentes.

Las investigaciones señalan a este individuo como integrante de La Línea, una organización delictiva que actúa como brazo armado del Cártel de Juárez. Se le atribuye responsabilidad en actos violentos ocurridos en la zona serrana, principalmente en el municipio de Moris. Uno de los hechos más graves con los que se le relaciona es la emboscada contra el personal de seguridad ocurrida durante el mes de octubre del año 2025.

En aquel entonces, un grupo de agentes recorría el camino entre Moris y Campo. Al llegar al kilómetro 12, fueron blanco de disparos por parte de civiles armados. Como resultado de esta agresión, tres policías murieron y cuatro más resultaron con lesiones de distinta gravedad. Los uniformados tenían la tarea de realizar el relevo de sus compañeros cuando fueron sorprendidos en el trayecto. Entre los fallecidos se encontraba Guillermo Aguirre Palma, a quien sus colegas recordaron por su compromiso con el servicio público y su valor en el cumplimiento del deber.

Respecto a la situación jurídica del detenido, Gilberto Loya Chávez aclaró que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua colabora de forma activa compartiendo reportes y evidencias con sus similares en Coahuila. Aunque no se han detallado todos los cargos que enfrentará, el secretario subrayó que las diligencias continúan. Las redes sociales mostraron imágenes de la captura, lo que permitió que la opinión pública conociera la apariencia del sospechoso y las circunstancias de su detención.

