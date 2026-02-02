Capturan en Ciudad Obregón a 'El Peye', objetivo criminal que tenía 10 órdenes de aprehensión

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes sobre la captura de César Daniel 'N', alias 'El Peye'. Esta acción es el resultado de tareas de rastreo y análisis de información que permitieron ubicar a este individuo, quien es señalado como un generador de violencia. Al momento de ser ubicado, el sujeto contaba con 10 órdenes de aprehensión pendientes por delitos graves y de alto impacto.

El aseguramiento sucedió el pasado sábado 31 de enero en una zona de mucha concurrencia de Ciudad Obregón. En esta labor participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) junto con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Durante el arresto se mantuvo el control total de la situación, evitando cualquier tipo de enfrentamiento o peligro para los ciudadanos que se encontraban en las cercanías.

Dentro del historial que se le atribuye al ahora detenido, resalta un caso ocurrido en la ciudad de Hermosillo. En aquel suceso, un oficial de la Policía Municipal fue asesinado durante una agresión armada. Tras esto, la autoridad estatal señaló que los actos violentos dirigidos contra quienes procuran el orden no quedarán sin castigo y que se realizarán todas las acciones necesarias para capturar a los involucrados en tales hechos.

Los datos recabados por el Ministerio Público indican que César Daniel 'N' ocupaba una posición de mando en una estructura delictiva. Este grupo ha sido relacionado con diversos actos de violencia en distintos puntos del Estado de Sonora. Por tal motivo, su detención representa un avance en los esfuerzos por disminuir la criminalidad y desmantelar los grupos criminales que alteran la paz de la ciudadanía en la entidad.

Posterior a su captura, 'El Peye' fue llevado ante un juez de control para que inicie el proceso legal en su contra. La Fiscalía de Sonora reiteró que seguirá trabajando de la mano con otras corporaciones de seguridad, con el compromiso es mantener una vigilancia constante y asegurar que las conductas que dañan a la sociedad sean castigadas conforme a la ley vigente, fortaleciendo el estado de derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora