Cinco muertos en Jalpa de Méndez, Tabasco; el CJNG se atribuye el ataque con mensaje amenazante

Villahermosa, Tabasco.- La tarde del pasado domingo 1 de febrero de 2026 se tiñó de rojo el poblado de Ayapa, municipio de Jalpa de Méndez, ubicado en Tabasco. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron cerca del puente de San Francisco, sobre la carretera que conecta Ayapa con Mecoacán; en este punto exacto fueron asesinados cinco hombres a balazos por un grupo armado.

Aparentemente, las víctimas estaban reunidas a un costado de la carretera ingiriendo bebidas alcohólicas cuando un comando armado apareció de improviso frente a ellos y descargaron las armas. Mientras tres de los fallecidos murieron al instante, otros dos, aunque resistieron un poco, terminaron partiendo de este mundo a causa de las brutales heridas provocadas por la violencia en la entidad.

De manera extraoficial, se menciona que hay una sexta víctima; sin embargo, esto no ha sido corroborado por las autoridades, ya que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General del Estado de Tabasco no se ha pronunciado al respecto. No obstante, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas.

Se dice que está implicado el CJNG

Es necesario destacar que estos homicidios se vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales que más ha atemorizado a la población por la distribución de drogas y armas. De tal forma que, junto a los restos humanos, se halló una cartulina blanca en la que, escrito a mano, se leía: "Molestando al pueblo de Tabasco", así como también se mencionaban ciertos alias: Mosca, Gato, Rayo, Prado y Momo.

En la escena estuvieron presentes diversas autoridades policiacas; además, acordonaron la zona y agentes de la Fiscalía estatal recogieron en el sitio las primeras evidencias del caso. Precisamente, esto demuestra la continuidad de la ola de violencia en la entidad, ya que durante la madrugada del 23 de enero al menos cuatro personas murieron en distintos ataques perpetrados en los municipios de Macuspana y Huimanguillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui