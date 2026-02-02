Ciudad Obregón: Balean a mujer en Matías Méndez y a menor de 13 años en Nueva Palmira

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado domingo 1 de febrero de 2026, la violencia nuevamente se hizo presente en la cabecera de Cajeme, pues en dos puntos distintos de Ciudad Obregón se registró un ataque armado, dejando como saldo dos víctimas, una que lamentablemente perdió la vida, mientras que la otra desde hace horas está luchando por recuperarse en un hospital del sector.

De acuerdo con información extraoficial, la primera situación se reportó en la colonia Matías Méndez, sobre la calle Venustiano Carranza, entre Agustín Lara y Campodónico. En este punto exacto, una mujer perdió la vida debido a las brutales heridas de las que fue objetivo durante el ataque armado. Más tarde, la víctima sería identificada como América F., de entre 22 y 25 años de edad, a quien vecinos del sector solían apodar la Negra,

Los mismos vecinos fueron quienes se comunicaron al número de emergencia del 911, porque comenzaron a escuchar múltiples detonaciones con arma de fuego, así que, ya enteradas las autoridades policiacas, se movilizaron rápidamente al punto, donde encontraron a la persona lesionada. De igual manera, se contó con la presencia de cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que la perjudicada había fallecido.

Una víctima mortal

Colonia Nueva Palmira

En este caso, la balacera se desató en el cruce de las calles Coahuila y Antonio Yocupicio, ubicada en la colonia Nueva Palmira, donde se notificó que resultó con fuertes laceraciones un menor identificado como Bruno, de 13 años de edad, quien presentó heridas en las piernas y el estómago. Fueron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana los que se encargaron de trasladarlo a un nosocomio para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos en ninguna de las dos situaciones; además, tampoco se ha pronunciado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. En nuestro medio de comunicación, estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema, pues se espera que en las próximas horas haya un nuevo avance y aquí se ofrecerán cada uno de los detalles que surjan respecto a estos hechos violentos.

Fuente: Tribuna del Yaqui