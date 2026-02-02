Duro golpe al narco en Baja California: Autoridades desmantelan narcolaboratrio de crystal

Ensenada, Baja California.- En un despliegue de seguridad realizado en el municipio de Ensenada, Baja California, las fuerzas del orden desmantelaron un narcolaboratorio dedicada a la elaboración de metanfetamina. Este hallazgo eleva a nueve el número de recintos de este tipo desarticulados en la entidad durante el último año. La gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, comunicó que el sitio localizado poseía una infraestructura de alta producción.

Detalló que era capaz de generar entre 50 y 100 kilos de sustancias sintéticas cada semana, lo que representa un volumen mensual de entre 200 y 500 kilos de estupefacientes. A través de sus redes sociales, la mandataria estatal dijo que este resultado es producto del trabajo conjunto entre los distintos niveles de seguridad y el Ejército. Las imágenes difundidas por la autoridad estatal muestran a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sitio.

Estos portan trajes de protección para el manejo de compuestos químicos en una zona de terracería. Aunque no se precisó el momento exacto de la acción en el mensaje difundido este 2 de febrero, registros de la seguridad ciudadana estatal indican que el hallazgo ocurrió en las cercanías de la comunidad de San Matías durante los últimos días de enero. Durante los recorridos de vigilancia y prevención, los agentes ubicaron diversos objetos utilizados para la síntesis de narcóticos.

Entre los materiales asegurados se encuentran bidones de plástico, tambos de metal, cilindros de gas y fosas preparadas para el desecho de residuos. También se detectaron recipientes con mezclas líquidas y sólidas que se trasladaron para determinar su composición. De igual manera, se contó con el intercambio de datos con la oficina de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo que facilitó la ubicación del predio clandestino.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de personas detenidas en el lugar de los hechos. El terreno permanece bajo custodia para permitir que los peritos realicen los análisis pertinentes y cuantifiquen con precisión los insumos encontrados en esta región. El sitio fue acordonado para asegurar que las diligencias de ley se realicen sin alteraciones, manteniendo el resguardo de la zona hasta que concluyan las tareas de recolección de pruebas.

Fuente: Tribuna del Yaqui