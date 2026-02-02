Enfrentamiento armado entre Marinos y sicarios deja un muerto y un detenido en Quintana Roo

Chetumal, Quintana Roo.- En la zona sur del estado de Quintana Roo, dentro de los límites de la localidad de Limones, ocurrió un hecho violento contra efectivos de la Secretaría de Marina (Semar). Los sucesos comenzaron cuando los elementos de Seguridad Ciudadana recibieron un reporte sobre un vehículo Volkswagen. en el que viajaban varias personas armadas que proferían amenazas contra un hombre con la intención de privarlo su libertad.

Ante la gravedad del reporte, los marinos iniciaron las labores de búsqueda para localizar la unidad descrita por los testigos. Al encontrar el vehículo en movimiento, los ocupantes del mismo abrieton fuego contra el personal naval. Ante esta agresión, los militares usaron sus armas para repeler los disparos y resguardar su seguridad personal. Como resultado del intercambio de balas, una de las personas que viajaba en el coche perdió la vida.

Mientras que otro hombre fue retenido por los uniformados. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio detalles sobre este caso el día 2 de febrero. Las autoridades indicaron que, además de la detención, se logró asegurar un par de armas de fuego y diversas porciones de sustancias con características de estupefacientes. Hasta el momento, no se ha revelado el peso ni la clase de producto encontrado en el sitio del enfrentamiento.

Por otro lado, se reportó que ninguno de los marinos resultó lesionado durante el enfrentamiento. La persona capturada quedó bajo resguardo de las autoridades para realizar los trámites legales conducentes. Asimismo, la institución de justicia estatal abrió un expediente para reunir las pruebas y aclarar cómo sucedieron los hechos en esta parte de la entidad, buscando establecer las responsabilidades jurídicas que resulten de estos actos violentos.

Fuente: Tribuna del Yaqui