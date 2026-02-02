FATAL ACCIDENTE: Muere joven matrimonio tras ser embestido por tráiler en carretera de Empalme; son identificados

Vícam, Sonora.- Una tragedia vial enluta a la comunidad de Empalme, pues un joven matrimonio perdió la vida la noche del pasado sábado 31 de enero tras ser embestido por un tráiler sobre la carretera internacional, en el tramo Empalme–Ciudad Obregón, a la altura del kilómetro 52, en el lugar conocido como 'La Curva', en inmediaciones del poblado de Vícam. Las jóvenes víctimas de los hechos ya fueron identificadas.

De acuerdo con los reportes del hecho, el fatal accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando Jesús Alberto Sánchez Bacasegua, de 34 años de edad, originario de Loma de Guamúchil, y Ángela Galaviz Jiacomea, de 29 años, originaria de Vícam, circulaban a bordo de una motocicleta Italika A2, color negro, sin placas de circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja transitaba por la rúa federal cuando, de manera repentina, fue impactada violentamente por un tráiler. Tras el choque, el conductor de la pesada unidad no se detuvo para auxiliar a las víctimas y continuó su marcha, dándose a la fuga y dejando los cuerpos de ambos jóvenes tendidos sobre el pavimento, a pocos metros de la motocicleta.

Automovilistas que circulaban por el lugar dieron aviso al número de emergencias, lo que movilizó a paramédicos de Cruz Roja de Vícam, quienes arribaron minutos después; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ambas personas ya no contaban con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Elementos de seguridad de los distintos órdenes de gobierno acordonaron la zona para evitar nuevos accidentes y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes realizaron el procesamiento de la escena, recabaron indicios y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias legales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer con precisión las circunstancias del accidente y dar con el paradero del conductor responsable. La noticia del fallecimiento del joven matrimonio generó consternación entre familiares, amigos e habitantes de Vícam y Loma de Guamúchil, donde eran ampliamente conocidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui