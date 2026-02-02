FOTOS: Choque en carretera Empalme–Ciudad Obregón entre taxi y vehículo particular deja un LESIONADO

Empalme, Sonora.- Pese a que este lunes 2 de febrero de 2026 es día inhábil, los accidentes en las carreteras de Sonora han estado a la orden del día. En esta ocasión, se registró un choque-volcamiento en el tramo Empalme-Ciudad Obregón que dejó por lo menos una persona lesionada. El hecho fue rápidamente atendido por las autoridades; aquí los detalles de los hechos.

Poco antes de las 14:00 horas de este lunes, se registró el aparatoso choque-volcamiento sobre la Carretera Internacional México 15, en el tramo Empalme–Ciudad Obregón, a la altura del kilómetro 80, cerca del entronque con la carretera estatal 85 que conduce a Ortiz. En el percance participaron dos unidades: un vehículo de alquiler Nissan March, color blanco, placas de taxi afiliado a la central Canal 30, de Guaymas, donde solo iba el conductor, y un Volkswagen Jetta, también color blanco, este último con placas de la Tribu Yaqui y en el que viajaban tres personas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar por los distintos cuerpos de emergencia, el percance ocurrió cuando el Jetta impactó por alcance al taxi, provocando que la unidad de alquiler saliera del camino y diera varias volteretas, lo que generó cuantiosos daños materiales. Como saldo del accidente, una persona resultó lesionada, siendo el conductor del taxi, quien fue atendido en el sitio por paramédicos y posteriormente trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar acudieron socorristas de la Comisión Nacional de Emergencia A.C. Empalme, Sonora, Cruz Roja y Bomberos Voluntarios, así como elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), quienes se encargaron de brindar auxilio y controlar la circulación en la zona.

Fatal accidente deja sin vida a matrimonio

Cabe señalar que otro hecho vehicular que causó gran consternación se registró en días pasados; se trata de un accidente donde un joven matrimonio perdió la vida. La información publicada por TRIBUNA señala que los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 31 de enero cuando una motocicleta fue embestida por un tráiler sobre la carretera internacional, en el tramo Empalme–Ciudad Obregón, a la altura del kilómetro 52, en el lugar conocido como 'La Curva', en inmediaciones del poblado de Vícam. De acuerdo con los primeros reportes, la pareja transitaba por la rúa federal cuando, de manera repentina, fue impactada violentamente por un tráiler y ambos jóvenes murieron al instante.

#Seguridad | FATAL ACCIDENTE: Muere joven matrimonio tras ser embestido por tráiler en carretera de Empalme; son identificadosuD83DuDC6BuD83CuDFFB??uD83DuDCA5https://t.co/uVThGgRDNs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui