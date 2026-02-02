Hermosillo: CÓDIGO ROJO en la colonia Adolfo de la Huerta deja tres detenidos con ARMAS de alto calibre

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada de este lunes 2 de febrero de 2026 se reportó una fuerte movilización policiaca derivada de un operativo realizado en la colonia Adolfo de la Huerta, el cual dejó como saldo tres personas detenidas, consideradas como objetivos prioritarios. Afortunadamente, a pesar de la intensidad del despliegue, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales en el sector sur de la ciudad de Hermosillo.

En lo que respecta a los detenidos, según información extraoficial, fueron identificados como Jorge Alfonso, Diego Rafael y Arturo, de 22, 28 y 23 años de edad, respectivamente. Es necesario destacar que actualmente se encuentran a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, por lo que solo queda esperar a que en las próximas horas se dé a conocer un nuevo avance sobre este caso que provocó la activación del Código Rojo en la capital del estado.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:15 horas, luego de que agentes preventivos recibieran el reporte de un vehículo abandonado en el cruce de las calles Artesanos y Electricistas. Al arribar al lugar, los elementos policiacos se percataron de que se trataba de un automóvil Chevrolet Beat de color rojo, el cual tenía el cofre abierto, y en el sitio también fueron localizadas las personas que posteriormente serían aprehendidas.

Sin embargo, los presuntos delincuentes no se quedaron con los brazos cruzados y de inmediato abordaron un vehículo Kia Óptima blanco, modelo 2019, acción que resultó clave, ya que en la unidad se encontraba otro sujeto con el motor encendido. Como dato adicional, el vehículo antes descrito contaba con reporte de robo en el estado de Arizona, por lo que tanto el automóvil como los jóvenes fueron asegurados por los uniformados.

En el interior del vehículo, las autoridades localizaron tres armas cortas calibre 9 milímetros, cada una con su respectivo cargador abastecido, conteniendo 19, 16 y 17 cartuchos útiles, respectivamente. De esta manera, en total fueron aseguradas tres armas de fuego, 52 cartuchos útiles y dos vehículos. Este hecho se suma a los robos con violencia que de manera constante informa la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

