Hermosillo: Localizan restos óseos y artículos personales cerca del poblado Miguel Alemán

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora informó este lunes sobre la localización de restos humanos en una zona de monte del municipio de Hermosillo. Este hallazgo tuvo lugar en el tramo carretero Bahía de Kino - Miguel Alemán, a la altura del kilómetro 23 de la Carretera 26. Los integrantes del grupo, quienes dedican sus esfuerzos a la localización de personas desaparecidas, confirmaron que se trata de una osamenta y lagunas prendas de vestir.

Al revisar el sitio y los objetos encontrados junto a los huesos, los buscadores señalaron que los restos pertenecen, según los indicios, a una persona de sexo masculino. Entre las pertenencias encontradas resalta una prenda de vestir muy reconocible: una gorra de color oscuro que muestra en su parte frontal la letra "B" en color rojo con bordes blancos. Este tipo de objetos personales resultan de gran utilidad en estos procesos, ya que permiten que las familias identifiquen rasgos o vestimentas que sus seres queridos usaban con frecuencia.

Además de la gorra, se localizaron restos de tela y un cinturón que formaban parte de la vestimenta del individuo. Jóvenes Buscadores de Sonora subrayó la importancia de difundir estas imágenes, pues detrás de cada hallazgo hay personas que mantienen la esperanza de obtener respuestas y de llevar a sus parientes de vuelta a casa para darles una despedida adecuada. La labor de estos voluntarios busca brindar tranquilidad a quienes viven con la duda sobre el paradero de sus allegados.

Se solicita el apoyo de la sociedad para que, en caso de reconocer las prendas o tener datos que ayuden a identificar a esta persona, se pongan en contacto con el colectivo. Toda la información recibida será manejada con total discreción y respeto. El compromiso de los ciudadanos que integran este grupo sigue firme en su tarea de buscar a quienes no han regresado a sus hogares, manteniendo sus jornadas de rastreo constantes en diferentes puntos de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui