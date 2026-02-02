Localizan cuerpo sin vida en vivienda al sur de Ciudad Obregón; olor fétido alertó a los vecinos

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este lunes 2 de febrero de 2026 se activó el Código Rojo en la colonia Cortinas, ubicada en el sector sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, por el reporte de olores fétidos provenientes de un domicilio del sector. A su llegada, las autoridades de los tres niveles de gobierno confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior del inmueble, por lo que el perímetro quedó acordonado y resguardado.

De acuerdo con un informe preliminar, los hechos ocurrieron poco antes de las 15:00 horas, cuando vecinos de dicha colonia solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911, alertando a las autoridades sobre fuertes olores que se desprendían de una vivienda situada sobre la calle José María Lafragua, entre Chihuahua y Zacatecas. En el sitio se registró una intensa movilización policial, con el propósito de atender este reporte ciudadano.

En el lugar se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como efectivos de la Guardia Nacional (GN). Una vez dentro de la propiedad, los agentes localizaron el cadáver en avanzado estado de descomposición de una persona, aparentemente del sexo masculino. El área quedó delimitada por los uniformados y se dio aviso de forma inmediata a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Minutos más tarde, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribó a la zona y llevó a cabo las diligencias correspondientes para abrir la carpeta de investigación, mediante la cual se esclarecerá si se trató de una muerte natural o si existe algún delito que perseguir. Después de que culminaron las pesquisas, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del deceso.

Otro hecho similar tuvo lugar el domingo 1 de febrero de 2026 en el Parque Industrial de Ciudad Obregón, en donde se reportó la presencia del cuerpo sin vida de un hombre al interior de un edificio abandonado. El hallazgo se registró en un predio ubicado sobre el Circuito Interior, a espaldas de una subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una zona conocida como la antigua Aurora, hasta donde arribaron las corporaciones policiacas.

Fuente: Tribuna del Yaqui