Macabro hallazgo en Puebla: Persona descubre cadáver desmembrado con narcomensaje en Valsequillo

Puebla, Puebla.- Durante la madrugada de este lunes 2 de febrero de 2026, un ciudadano se encontró con una verdadera escena de terror en inmediaciones de la colonia Guadalupe Victoria Valsequillo, en la capital poblana. De acuerdo con información de Milenio, la víctima fue desmembrada, y no solo eso, ya que junto al cuerpo se localizó una cartulina con amenazas, en la cual se le señalaba como presunto delincuente.

Además, el mensaje encontrado en el lugar estaba firmado por una célula delictiva, de la cual no se revelaron mayores detalles. En lo que respecta a la llegada de las autoridades, se informó que la persona que descubrió el cuerpo fue quien realizó el reporte al número de emergencia 911, por lo que, minutos después, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para atender la situación.

Una vez en el sitio, y pese a que el occiso no ha sido identificado, se presume que se trata de un masculino de entre 25 y 30 años de edad. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dependencia que hasta el momento no ha emitido información oficial, aunque se espera que en las próximas horas revele más pormenores de este brutal crimen.

La víctima ya no contaba con signos vitales

Como dato adicional, se informó que el individuo contaba con un tatuaje en forma de banda con números romanos en color negro, característica que podría resultar de utilidad para lograr la identificación y dar con el paradero de sus familiares. Debido a lo anterior, el cadáver fue trasladado a un anfiteatro en calidad de desconocido, además de que se abrió la carpeta de investigación FGEP/CDI/CGEIHD/HOMICIDIOS-I/000059/2026, con el objetivo de esclarecer los hechos.

Cabe destacar que el área donde fueron localizados los restos fue acordonada por las autoridades para evitar la contaminación del sitio y preservar los indicios. Este caso se suma a los homicidios y actos delictivos registrados en Puebla, ya que, sin ir más lejos, durante el pasado fin de semana se desplegó un operativo de seguridad sobre la carretera estatal Izúcar-Amayuca, específicamente en el tramo conocido como la Curva de Canchan, donde fue localizado el cadáver de un sujeto con heridas de bala y, a corta distancia, una motocicleta.

Fuente: Tribuna del Yaqui