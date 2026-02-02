Muere velador tras ser atropellado por una camioneta en Navolato; responsable se dio a la fuga

Navolato, Sinaloa.- La mañana de este lunes 2 de febrero de 2026 se registró un fatal accidente sobre la carretera Navolato-Altata, a la altura del poblado de El Limoncito, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. Los primeros reportes indican que en el percance perdió la vida un adulto mayor, de oficio velador, quien habría sufrido un choque por alcance y posteriormente un derrapón cuando se movilizaba en el citado tramo carretero.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 06:50 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron un reporte acerca de un accidente vial en la mencionada carretera, justo en las inmediaciones del poblado El Limoncito, lo que generó la movilización por parte de autoridades municipales y cuerpos de auxilio. De forma preliminar, el hoy occiso fue identificado como Ramón Alfredo 'N.', de 64 años de edad.

Según los informes el ahora fallecido fue identificado por sus familiares en el lugar del percance con el nombre de Ramón Alfredo de 64 años de edad, con domicilio conocido en el poblado Toboloto sindicatura de Bachimeto de dicho municipio, quien tras el percance presentó múltiples heridas y fracturas en distintas partes del cuerpo", detalló el portal de noticias Los Noticieristas sobre los datos generales de la víctima mortal.

Tras ser alertados, elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado para atender la emergencia. Una vez en el lugar, los socorristas y el personal de seguridad confirmaron la presencia del afectado, quien se encontraba tirado sobre la carpeta asfáltica. Versiones extraoficiales señalan que el fallecido viajaba a bordo de una motocicleta Italika FT150 de color negro con verde, pero al llegar a los reductores de velocidad del Campo Verónica, fue impactado por una camioneta.

Extraoficialmente se informó que el incidente se pudo deber a la escasa visibilidad por la neblina y que el automovilista responsable se habría dado a la fuga. El personal médico valoró al masculino y corroboró que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona quedó acordonada para facilitar las labores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

