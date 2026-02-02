Pasará 40 años tras las rejas: Hallan culpable de homicidio a exmando policial de Edomex

Toluca, Estado de México.- Un juez con sede en el Estado de México dictó una sentencia de 40 años de prisión contra un exservidor público del municipio de Nicolás Romero. Se trata de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, quien desempeñaba funciones como titular de la seguridad en dicha región y ahora ha sido hallado culpable del delito de homicidio. El sustento de esta decisión reside en las pruebas presentadas ante el juzgador durante el proceso.

Los hechos en cuestión ocurrieron el día 23 de enero de 2024. Según los registros que constan en el expediente, Sánchez Mitre llegó a un punto dentro del municipio mencionado en compañía de otro individuo. En ese sitio localizaron a un hombre y comenzaron a agredirlo físicamente. Los reportes indican que, tras la agresión, el ahora sentenciado utilizó un arma de fuego para disparar contra la persona, causándole la muerte en ese mismo lugar.

La localización y captura de este hombre fue posible gracias a un despliegue de seguridad denominado Operación “Enjambre”. En estas labores colaboraron diversas dependencias del orden estatal y federal. Entre los grupos que sumaron esfuerzos se encuentran los agentes de la Fiscalía General de Justicia mexiquense y el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

También se sumaron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía estatal. Este conjunto de fuerzas realizó las tareas de búsqueda que terminaron con la captura del señalado. Tras su detención, el proceso legal continuó su curso hasta que se demostró su responsabilidad en los hechos ante el tribunal. El dictamen judicial establece que pasará 4 décadas recluido, además de cumplir con las sanciones económicas que la ley señala.

Esta resolución se suma a una lista de resultados dentro de la estrategia contra la delincuencia en la entidad. Hasta este día, la Operación Enjambre ha permitido que los jueces dicten 17 sentencias condenatorias contra personas que eran buscadas de forma prioritaria por las autoridades. Asimismo, los reportes indican que un total de 60 individuos han sido capturados por su presunta relación con diversas actividades ilícitas en el territorio mexiquense durante el desarrollo de este plan.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM