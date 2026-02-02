Procesan a sujeto detenido por acosar a mujer en Navojoa; fue denunciado en redes sociales

Navojoa, Sonora.- El pasado 31 de enero, se realizó una sesión ante un juez para determinar la situación jurídica de Hazel Fabián 'N', de 37 años de edad, por delitos de abuso y acoso, cometidos en la ciudad de Navojoa. Este individuo fue detenido en días recientes por acusaciones por actos cometidos contra una mujer de 33 años, quien decidió exponer lo ocurrido mediante una grabación que compartió en redes sociales.

Los sucesos ocurrieron alrededor de las 17:20 horas, durante la tarde del 23 de enero de 2026, cuando la mujer caminaba por la acera de la calle No Reelección, entre Matamoros y Morelos, en la colonia Reforma. Según los informes del expediente, el acusado abordó a la persona y realizó tocamientos sin que su consentimiento. Los registros indican que esta acción fue realizada con voluntad y dolo, descartando cualquier posibilidad de que se tratara de un contacto accidental.

Tras el acto, el individuo abandonó el sitio de manera apresurada para evitar ser alcanzado. Dentro de las pruebas presentadas para sostener la acusación, destaca un video que muestra la forma en que suceden los hechos. Este archivo visual fue resguardado por las autoridades encargadas de la justicia para proteger la integridad emocional de la mujer y evitar que sufra mayores afectaciones ante la opinión pública.

Durante el desarrollo del trámite ante el tribunal, los representantes del Ministerio Público expusieron los argumentos necesarios para señalar al detenido. El juez de control analizó los elementos y determinó que existían motivos bastantes para iniciar el proceso penal. Por tal motivo, el hombre permanecerá bajo custodia en prisión mientras se realiza el juicio, buscando asegurar que no evada la justicia y se garantice la seguridad de la afectada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que este tipo de conductas no deben quedar impunes en la entidad. Por ello hizo una invitación a la ciudadanía para que, en caso de haber pasado por una situación similar con el ahora detenido, se acerquen a las oficinas correspondientes para asentar su denuncia. Es fundamental que las personas que se sientan vulneradas confíen en las instituciones para que se sigan los pasos legales adecuados.

