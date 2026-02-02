Se ocultaba en Chihuahua: Cae sujeto que era buscado por intentar matar a menor en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora sumó esfuerzos con sus pares del Estado de Chihuahua para concretar la captura de una persona señalada por participar en actos violentos. El sujeto, identificado como Jesús Abraham 'N', es considerado como un objetivo prioritario por ser integrante de un grupo delictivo que operaba en la ciudad de Hermosillo.

Su localización y arresto ocurrió en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua, sitio donde el hombre se encontraba oculto para evadir el rastreo de los agentes encargados de su búsqueda. El mandato judicial en su contra tiene su origen en un hecho ocurrido el 27 de mayo de 2025. En aquella fecha, se registró un ataque armado en las calles de la colonia Los Ángeles, de la capital de Sonora.

Los reportes indican que la agresión se dirigió contra un joven de 16 años de edad, quien sobrevivió al atentado. Por este motivo, los cargos que enfrenta el detenido son por tentativa de homicidio, según consta en los expedientes que integran el caso actual. Dentro del perfil del imputado se encontraron otros antecedentes que complican su estatus legal. En el año 2024, fue señalado por el delito de abuso de confianza.

Asimismo, en el año 2025, se le vinculó con un proceso por homicidio calificado. Estos datos forman parte del registro de conducta del sujeto y serán valorados por los jueces al momento de determinar la sanción que corresponda por sus acciones pasadas y presentes. Después de completar los trámites correspondientes en Chihuahua, los elementos de seguridad realizaron el traslado del sospechoso hacia Hermosillo.

El trayecto finalizó cuando ingresó al Centro de Reinserción Social número uno. En dicho lugar, quedó bajo vigilancia y a la espera de que los tribunales inicien las etapas del proceso jurídico. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reiteró su disposición de colaborar con otras entidades para combatir los delitos de alto impacto. El propósito de estas tareas es garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en la entidad, así como reducir los índices de impunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui