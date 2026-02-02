Se registra movilización al norte de Hermosillo para rescatar a senderista en Cerro del Bachoco

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 2 de febrero de 2026 se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de auxilio para concretar el rescate de una persona, quien sufrió una fractura cuando realizaba actividades de senderismo en el Cerro del Bachoco, mismo que se ubica en el sector norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Tras ser auxiliado, el afectado fue trasladado a bordo de una ambulancia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con un informe preliminar del caso, los hechos se registraron poco antes del mediodía, cuando las líneas de emergencias fueron alertadas sobre una situación de riesgo en el citado lugar. Los primeros reportes refieren que se trata de un masculino de 65 años de edad aproximadamente, cuya identidad aún se desconoce, quien presuntamente sufrió una caída al momento de escalar el cerro y esto le ocasionó una fractura en el pie.

Hasta el lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos del Departamento de Bomberos, estación dos. La víctima fue llevada por sus compañeros y socorristas hasta la falda del cerro, mismo tiene una altura aproximada a los 610 metros sobre el nivel del mar. En el sitio lo esperaba una ambulancia de la benemérita institución, a la vez que los agentes tomaron conocimiento del caso.

Rescatan a adulto mayor en el Cerro del Bachoco, al norte de Hermosillo.

Hasta el cierre de esta publicación, es toda la información que se tiene al respecto, pero se espera que en las próximas horas exista un informe oficial para esclarecer lo sucedido y que se tengan los datos generales del sexagenario afectado. Las autoridades competentes hacen constantemente llamados a la prudencia para la población que quiera realizar este tipo de actividades, pues destacan la importancia de realizarlas con la compañía de personal capacitado.

Cabe recordar que, apenas el pasado 17 de enero de 2026, un menor de 14 años de edad y un joven de 18 años fueron localizados y rescatados tras extraviarse en el Cerro Centinela, ubicado justo detrás del Cerro del Bachoco. La alerta se activó durante la noche del día anterior, por lo que Policía Municipal, Bomberos de Hermosillo y el grupo EsCuadrones, realizaron vuelos continuos para identificar señales térmicas en la zona hasta lograr el rescate.

Fuente: Tribuna del Yaqui