Tomaba bebidas alcohólicas en vía pública y golpeó a policías para no ser detenida en Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado durante la madrugada de este 2 de febrero de 2026, una persona del sexo femenino fue detenida tras presuntamente agredir físicamente a un elemento de la Policía Municipal en la colonia San Miguel, ubicada en el sector suroriente de la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. Las autoridades municipales indicaron que dicho momento se registró durante una intervención por una falta administrativa.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:40 horas, cuando los agentes policiacos se encontraban realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle San Martín, ubicada en el mencionado asentamiento humano. En este punto, los uniformados notaron la presencia de dos mujeres, quienes estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en plena vía pública.

Por tal motivo, los oficiales abordaron a las féminas y les informaron que su conducta constituía una falta administrativa, por lo que sería necesario presentarlas ante el Juez Cívico. Una de ellas acató la indicación y permitió que le colocara las esposas en sus manos, aunque su acompañante reaccionó de manera violenta. La ahora detenida le arrojó una bebida embriagante a uno de los policías, profiriendo agresiones verbales contra las fuerzas del orden.

Mujer es detenida tras agredir a policía en la colonia San Miguel.

También, la infractora le propinó un golpe en el rostro a uno de los oficiales para evitar su arresto. En medio del forcejeo, la agresora, identificada como Alejandra R. 'N.', de 21 años de edad, comenzó a lanzar patadas con la intención de no ser aprehendida por los elementos policiacos. Fue en ese instante que cinco hombres salieron de un domicilio cercano y exigieron que la fémina fuera liberada, motivo por el que se solicitaron refuerzos vía radiofrecuencia.

Después de la llegada de más uniformados, la mujer fue asegurada y, una vez que se le leyeron sus derechos como persona detenida, fue puesta a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, instancia que se encargará de definir su situación jurídica con base en los resultado de las investigaciones correspondientes del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui