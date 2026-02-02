Volcadura e incendio de vehículo deja una persona lesionada en carretera Ures - Mazocahui

Ures, Sonora.- Un accidente vehicular se registró este lunes 2 de enero, sobre la Carretera Federal número 14, del tramo Ures y Mazocahui. El suceso tuvo lugar a la altura del kilómetro 87 de dicho camino. Según los datos aportados por los cuerpos de auxilio, un vehículo perdió el control y terminó por chocar contra la falda de un cerro. Tras el fuerte percance, la unidad volcó y comenzó a incendiarse a un costado del asfalto.

Al recibir el reporte sobre el fuego y la presencia de una persona lesionada, el cuerpo de Bomberos de Ures se movilizó hacia el sitio. El personal encargado de las labores de rescate se desplazó a bordo de la unidad extintora con el número e01. Al llegar al punto indicado, los elementos trabajaron para sofocar las llamas que envolvían el automóvil, el cual quedó reducido a su estructura metálica debido a la fuerza del incendio.

En el sitio también se contó con la presencia de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Los agentes colocaron conos de seguridad y patrullas para resguardar el área, ya que el vehículo accidentado quedó muy cerca de una curva, lo que representaba un riesgo para los demás conductores. Las imágenes muestran que el fuego alcanzó parte de la maleza seca cercana, pero los bomberos lograron controlar la situación para evitar daños mayores en el entorno natural.

Respecto a la persona herida, esta recibió atención por parte de paramédicos de Cruz Roja. Por el momento se desconoce su identidad y estado de salud. El comandante de Bomberos de Ures, Francisco Guadalupe Martínez Robles, coordinó las acciones necesarias para asegurar el área y brindar apoyo. Se recomendó a los automovilistas circular con mucha precaución por este tramo carretero, respetando siempre los señalamientos de velocidad para evitar este tipo de accidentes.

Personal de Bomberos lograron sofocar las llamas

Otro hecho similar sucedió apenas el pasado viernes 23 de enero, cuando se registró un accidente de tránsito en la carretera federal número 14, tramo Ures - Mazocahui, a la altura del kilómetro 77. De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal de Ures, el percance consistió en la salida del camino y volcadura de un vehículo tipo pick up color blanco, el cual terminó fuera de la cinta asfáltica, entre la vegetación del área.

