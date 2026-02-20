APARATOSO accidente en Hermosillo: Vehículo se METE a negocio de Andrés Johnson y él cuenta lo ocurrido

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este viernes 20 de febrero de 2026, alrededor de las 09:00 horas, ocurrió un fuerte accidente en el cruce del bulevar Gómez Farías y Francisco Zarco, en la colonia Constitución; sin embargo, lo que llamó especialmente la atención del hecho es que el negocio donde ocasionaron un impactante siniestro un automóvil Chevrolet Aveo y un Hyundai Sonata es propiedad del influencer sonorense Andrés Johnson.

De acuerdo con información extraoficial, la primera unidad mencionada circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar Gómez Farías, mientras que el Hyundai lo hacía de sur a norte. Al parecer, la persona que originó el percance fue la conductora del Aveo, quien se metió en la vía de circulación del otro vehículo y chocó contra la parte trasera del lado del conductor. Como consecuencia, el Sonata perdió el control, subiéndose al camellón central y derribando un árbol, hasta impactarse contra el local de Johnson.

Es necesario agregar que a la escena acudieron diversas corporaciones policiacas, entre ellas bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, pues se presume que la principal involucrada quedó con lesiones leves. Asimismo, es importante tener en claro que oficiales del Departamento de Tránsito Municipal se hicieron cargo del asunto para deslindar responsabilidades entre las partes que se llevaron el tremendo susto.

Una vez más ocurre un accidente en uno de sus negocios

Reacción de Andrés Johnson

Recientemente se pronunció sobre el asunto la personalidad de internet a través de sus historias de Instagram; ahí, con su habitual tono relajado, contó un poco acerca de su versión e incluso aprovechó para hacer una pequeña broma: "Me quería asegurar de que todos estuvieran bien. Alguien pensó que teníamos Drive Thru y entró a la tienda Por Kilo Gómez Farías, se metió, 'atiéndanme', dijo”, comentó entre risas.

La tienda sigue abierta

Una de las dudas que aclaró de inmediato fue que el negocio continúa operando a pesar de los evidentes daños en la puerta principal; además, especificó que la conductora involucrada es muy joven y se preocupó mucho por lo sucedido. Por otra parte, en otro clip mencionó que no es la primera vez que sufren un accidente semejante, ya que el mes pasado chocaron su sucursal del Navarrete, lo que calificó, a manera de broma, como un karma que quizá está pagando.

