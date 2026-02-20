Aseguran vehículo con envoltorios de droga al norte de Sonora; tenía reporte de robo en EU

Puerto Peñasco, Sonora.- En una reciente movilización realizada en el municipio de Puerto Peñasco, elementos de seguridad de distintos niveles de gobierno lograron la recuperación de un automóvil que contaba con reporte de robo en el extranjero, además de incautar diversas dosis de narcóticos halladas en su interior. Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Marina (Semar).

El hallazgo se produjo mientras los agentes efectuaban recorridos de vigilancia en la colonia Oriente. Al transitar por la calle Melchor Ocampo, observaron un vehículo tipo sedán estacionado que tenía una de las puertas abiertas, circunstancia que llamó su atención y motivó una revisión para descartar actividades ilícitas. Al consultar la información del automóvil en las bases de datos de seguridad, se confirmó que el Honda modelo 2018, había sido robado.

Dicha acción sucedió en la ciudad de San Diego, California, el pasado 22 de septiembre de 2024. Durante la inspección física del habitáculo, los uniformados encontraron un bolso de estilo táctico. Al revisar su contenido, descubrieron múltiples dosis de sustancias prohibidas. En cuanto a lo incautado se hallaron 14 bolsas resellables que contenían hierba verde con las características de la marihuana, así como 19 cigarros manufacturados con el mismo material.

Asimismo, se localizaron cinco recipientes de forma cilíndrica con dicha hierba y 15 envoltorios que guardaban una sustancia identificada como cocaína. Tanto el vehículo recuperado como las sustancias ilícitas quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Esta instancia será la encargada de dar seguimiento a la carpeta de investigación para definir la situación legal correspondiente y proceder contra quien resulte responsable de la posesión de estos bienes y sustancias.

Por último, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con este resultado "reafirma su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atenten contra la integridad y el patrimonio de las personas".

Fuente: Tribuna del Yaqui