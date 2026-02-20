Caen dos por balacera en parque de Guanajuato que dejó 2 adultos muertos y 8 menores heridos

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó este viernes la captura de dos individuos señalados como probables responsables del ataque armado cometido en un parque de la colonia Plaza Renovación, municipio de San Francisco del Rincón. Este suceso cobró la vida de dos adultos y ocasionó heridas a ocho menores de edad. El anuncio fue hecho por Gerardo Vázquez Alatriste, titular del organismo procurador de justicia, quien destacó los avances obtenidos en las indagatorias recientes.

Durante la sesión con el Gabinete de Seguridad, el fiscal explicó que los arrestos fueron resultado de diversos cateos a casas ejecutados durante la mañana. Los detenidos serán presentados ante la autoridad judicial para responder por las acusaciones de homicidio y tentativa de homicidio en agravio de las víctimas. Asimismo, Vázquez Alatriste indicó que el trabajo de inteligencia ha permitido establecer rutas de investigación sólidas. Gracias a los datos obtenidos, se han gestionado órdenes de captura contra otros sujetos involucrados.

Dichos mandatos se encuentran a la espera de cumplimentarse para llevar a todos los responsables ante la justicia. El episodio violento tuvo lugar la noche del pasado martes 17 de febrero. Según la información recabada, un grupo de hombres arribó al cruce de la calle Argentina y bulevar Panamá. Testigos presenciales señalaron que los agresores viajaban en dos motocicletas y, al llegar al punto, accionaron sus armas de fuego contra quienes se hallaban reunidos en el espacio recreativo. La presencia de familias y niños en el sitio no detuvo a los atacantes.

Al llegar los equipos de socorro y seguridad pública, contabilizaron inicialmente a 11 personas alcanzadas por las balas. El primer fallecido fue identificado como Fernando 'N', de 36 años de edad. Horas más tarde, las autoridades notificaron la muerte de una segunda víctima, Edén Giovanni, de 24 años, quien no logró sobrevivir a las lesiones sufridas. Respecto a los heridos, se informó que la mayoría eran menores de edad. Para el día siguiente a los hechos, seis de ellos ya habían podido regresar a sus hogares tras recibir el alta médica.

El resto de los afectados continúa bajo observación médica en un hospital. El fiscal del estado manifestó su firme rechazo ante lo ocurrido. En sus declaraciones a la prensa, insistió en que el ataque resulta inaceptable desde cualquier perspectiva, sobre todo por haber vulnerado la integridad de niños y niñas. Recalcó que, si bien el homicidio de un adulto es un asunto de gran seriedad e interés legal, la afectación directa a la población infantil convierte al suceso en un acto que debe ser reprobado y sancionado con rigor.

Fuente: Tribuna del Yaqui