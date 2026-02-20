Caen dos por secuestro de hombre en Hermosillo; lo golpearon y lo abandonaron en carretera

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó ante la autoridad judicial a dos sujetos presuntamente involucrados en un caso de violencia y sustracción de una persona en Hermosillo. Los señalados responden a los nombres de Guillermo Alejandro 'N', de 25 años de edad, y Bryan Alejandro 'N', de 24 años, quienes ahora enfrentan cargos por el ilícito de privación ilegal de la libertad en su modalidad agravada.

De acuerdo con la información expuesta por el Ministerio Público durante la audiencia inicial, los sucesos tuvieron lugar el pasado 4 de enero de 2025. El expediente señala que la víctima, un hombre de 34 años, se encontraba en la vía pública, situado en la calle Quinta Garabatos, cerca del Parque Bocamaya Sur, en la colonia Quintas del Sol. En ese sitio, los hoy detenidos, actuando con un tercer individuo, habrían abordado al afectado utilizando la fuerza para someterlo.

Las pruebas recabadas indican que los agresores utilizaron un objeto contundente, descrito como un bate de beisbol, para golpear al hombre en repetidas ocasiones en diversas partes del cuerpo antes de obligarlo a subir a un automóvil. El trayecto que siguió a la captura forzada abarcó distintos puntos de la ciudad. En una primera instancia, trasladaron a la víctima hacia un área elevada, descrita como un cerro, en la colonia Villas del Sur.

Posteriormente, movilizaron al afectado hacia la Carretera 26, llegando hasta la altura del kilómetro 14. En este último punto, volvieron a ejercer violencia física contra él y finalmente lo dejaron abandonado en el sitio para después huir con rumbo desconocido. Durante el procedimiento legal, la defensa de los acusados solicitó una ampliación del término constitucional antes de que se dicte la resolución sobre la vinculación a proceso, petición que fue aceptada por el juez.

FGJES formula imputación por delito contra la libertad en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 20 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló de imputación en contra de Guillermo Alejandro “N”, de 25 años, y Bryan Alejandro “N”, de 24,… pic.twitter.com/Yrg65Ml5gJ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 20, 2026

Sin embargo, debido a la naturaleza de los cargos y las evidencias presentadas por la parte acusadora, la autoridad judicial determinó imponer la prisión preventiva justificada como medida cautelar. De esta forma, ambos individuos permanecerán recluidos en tanto se resuelve su estatus jurídico en la continuación de la audiencia. La Fiscalía de Sonora señaló que mantiene abiertas las averiguaciones para el total esclarecimiento de los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui