Confirman desaparición del hijo del político Jorge Preciado en Colima; niegan hallazgo de cuerpo

Minatitlán, Colima.- Autoridades del estado de Jalisco emitieron un comunicado para esclarecer la situación jurídica y de rastreo en torno al paradero del hijo de Jorge Luis Preciado Rodríguez, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN). Los hechos que provocaron la apertura de estas indagatorias tuvieron lugar durante la primera semana de febrero en el municipio de Minatitlán, Colima, donde ocurrió la desaparición del hombre.

Ante la ausencia de comunicados por parte de las dependencias de Colima, diversos medios de comunicación dirigieron sus solicitudes de información hacia la institución de procuración de justicia de Jalisco. Esta situación obligó a la dependencia jalisciense a romper el silencio para evitar especulaciones y aportar transparencia al proceso. En su mensaje, la institución aclaró que mantienen voluntad de colaboración con el estado vecino.

Sin embargo, la responsabilidad de llevar el caso recae en las autoridades colimenses, dado que fue en esa jurisdicción donde se consumó el acto delictivo reportado. Dentro del informe, se hace hincapié en que la instancia homóloga en Colima ya tiene conocimiento pleno del suceso y activó los protocolos de búsqueda desde el instante en que se recibió la denuncia. Hasta el cierre de esta edición, los esfuerzos por ubicar al sujeto no han arrojado resultados positivos.

Un punto de confusión que la autoridad de Jalisco se encargó de desmentir categóricamente fue el hallazgo de un cuerpo. Se detalló que, días atrás, elementos de seguridad localizaron un automóvil consumido por el fuego en la zona limítrofe entre ambas entidades federativas. Sin embargo, tras la revisión pericial, se constató que la unidad se encontraba vacía. Dicho vehículo fue incorporado como evidencia material en el expediente que integra el Ministerio Público de Colima, descartando así los rumores sobre la presencia de restos humanos en su interior.

Por su parte, las oficinas de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, así como el grupo parlamentario en el Senado, no han emitido comentario alguna sobre el caso. En el ámbito personal, Jorge Luis Preciado utilizó sus redes sociales el pasado 15 de febrero para difundir un mensaje dirigido a su esposa, Isis Baltazar. En el texto, el político manifestó atravesar por uno de los días más tristes de su existencia, agradeciendo el soporte emocional de su pareja para mantenerse en pie frente a la adversidad, aunque en ningún párrafo de su escrito hizo mención directa de la desaparición de su hijo.

