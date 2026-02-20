Excandidata del PRI-PRD es vinculada a proceso por extorsión agravada; FGE confirma el caso en Morelos

Totolapan, Morelos.- El pasado miércoles 18 de febrero de 2026 fue capturada Christian Marlene, excandidata del PRI-PRD a la alcaldía de Totolapan; sin embargo, ahora ya se confirmó que fue vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada. No obstante, el fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, dejó en claro que la mujer sigue bajo investigación por otros delitos, pues según Milenio, en su detención se le encontró droga e instrumentos de tortura.

De acuerdo con información extraoficial, la mañana del jueves 19 de febrero de 2026 se llevó a cabo la audiencia de imputación y vinculación a proceso en los juzgados del fuero común de esta entidad. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema, pues no es el único caso de una exfuncionaria pública que es aprehendida por cometer delitos en México.

Cabe destacar que precisamente esta acción se efectuó mientras hay intensos operativos para reducir el control de grupos delictivos en la región oriente de Morelos, debido a que la violencia en este sector va en aumento y, evidentemente, también en Cuernavaca, un lugar bastante cercano donde varias células del crimen organizado continúan operando bajo los alias de El Apá y El Güero.

En otro asunto completamente diferente, pero que sucedió la noche del jueves en la carretera Cuernavaca–Ocuilan, peregrinos hallaron el cadáver de un hombre en el paraje Campo El Alambrado, por lo que de inmediato reportaron el hecho a la línea de emergencia 911, provocando que arribaran a la escena autoridades de la Fiscalía General del Estado de Morelos, por lo que hasta ahora no ha sido identificada la víctima.

Asimismo, es vital recalcar que elementos de la Fiscalía de Morelos y peritos especializados se encargaron de la recolección de evidencias y posteriormente del traslado del cuerpo por parte del Servicio Médico Forense a las instalaciones del Ministerio Público para la necropsia de ley correspondiente. En un par de horas seguramente se pronunciarán las fuentes oficiales para dar más detalles de este crimen.

