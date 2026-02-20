(FOTOS) Accidente ferroviario entre trenes de carga en Nogales deja lesionados, confirma Protección Civil

Nogales, Sonora.- Un accidente ferroviario en Nogales, Sonora, dejó varias personas lesionadas la noche de este viernes 20 de febrero de 2026, luego de un choque frontal entre dos trenes de carga de Ferromex a la altura del kilómetro 21 de la vía férrea, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora.

Según la dependencia estatal, varias personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar por cuerpos de emergencia y personal médico, quienes posteriormente realizaron traslados a unidades hospitalarias para su valoración. Hasta el momento de la publicación de esta nota no se tiene el número exacto de víctimas por este accidente ferroviario.

A través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, Protección Civil en Sonora confirmó el percance al señalar que se trató de un accidente ferroviario entre dos trenes de carga en la ciudad fronteriza. El choque frontal involucró a dos locomotoras de la empresa Ferromex, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y auxilio de los tres niveles de gobierno.

Según los primeros reportes recabados en el sitio por reporteros de la fuente policiaca, una de las locomotoras realizaba maniobras estáticas sobre la vía férrea cuando una segunda máquina, que circulaba en sentido contrario, no logró detener su marcha a tiempo, impactando de forma directa contra la unidad que se encontraba en posición de espera.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 'Gustavo L. Manriquez' y paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato para brindar atención a los tripulantes lesionados. Al momento, personal especializado trabaja en la estabilización de los heridos y en la evaluación de riesgos ante posibles derrames o daños estructurales en los vagones, mientras que la zona permanece acordonada.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población y a los automovilistas que transitan por la carretera adyacente a evitar el área y permitir el libre acceso a las unidades de emergencia. Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información oficial sobre las causas del accidente y el saldo definitivo del percance.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Protección Civil