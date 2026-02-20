Iba en sentido contrario y a toda velocidad: Cae en Sonora sujeto con auto robado en Arizona

Agua Prieta, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este viernes sobre el procedimiento penal iniciado contra un individuo identificado como Ramón Alexis 'N'. A esta persona se le atribuye su probable responsabilidad en el delito de posesión de un vehículo que contaba con una reporte de robo, emitida en el vecino estado de Arizona. Los acontecimientos que dieron origen a esta carpeta de investigación ocurrieron durante la mañana del 10 de febrero de 2026.

Eran aproximadamente las 8:55 horas cuando agentes de la Policía Municipal, durante sus recorridos de vigilancia, observaron el una unidad que circulaba de manera errática. Esto tuvo lugar en el cruce del bulevar Héctor Rivera Esquer, también conocida como Carretera Federal Número 2, y la avenida Ferrocarril, una zona ubicada en la colonia Ladrillera, de la ciudad de Agua Prieta. La atención de los uniformados se centró en el automóvil debido a que su operador infringía las normas viales.

Dicho auto circulaba en sentido contrario y, además, lo hacía con una velocidad que superaba los límites permitidos. Ante tal comportamiento, los elementos de seguridad procedieron a indicarle el alto para efectuar una revisión y descartar situaciones de riesgo. El vehículo en cuestión era un sedán de la marca Kia Optima, modelo 2019 en color blanco, el cual portaba placas de circulación correspondientes al estado de Arizona.

Al momento de cotejar la serie y los datos de la unidad en los sistemas de registro compartidos con las autoridades estadounidenses, se confirmó que el auto tenía un reporte de robo vigente. Dicha sustracción había ocurrido en la ciudad de Tucson el 25 de junio de 2022. El conductor no pudo demostrar la legítima propiedad del bien. El asunto fue turnado ante la autoridad judicial, donde se desarrollaron las audiencias pertinentes.

Agua Prieta, Sonora, 20 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Ramón Alexis “N”, por su… pic.twitter.com/OrVlzHaGrZ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 20, 2026

El 12 de febrero de 2026, el juez de control ratificó que la detención se realizó conforme a la ley y el Ministerio Público presentó la imputación. Posteriormente, en la sesión del 17 de febrero, el juez determinó dictar el auto de vinculación a proceso, al considerar que existían elementos suficientes para suponer la participación del imputado en el ilícito. Se concedieron medidas cautelares distintas a la prisión y se estableció un plazo para continuar con la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora