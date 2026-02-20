Labores en Pasta de Conchos seguirán hasta hallar al último minero: Sheinbaum, a 20 años de la explosión

Irapuato, Guanajuato.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 20 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este mismo día, luego de ir a León, en el estado de Guanajuato, se trasladará a Pasta de Conchos, en Coahuila, para reunirse con las familias, debido a que ayer, se cumplieron 20 años de la lamentable explosión que cobró la vida de 65 trabajadores.

Sheinbaum Pardo dijo que se trata de un trabajo permanente que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el cual está teniendo continuidad en el Gobierno actual. Declaró que la búsqueda de las víctimas continuarán con todos los esfuerzos: "No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero. Vamos seguir trabajando con las familias".

No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que se encuentre al último minero: Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/JPirKvITRl — Avi uD83EuDD86 (@avieu) February 20, 2026

La presidenta recordó que la búsqueda de justicia por este siniestro comenzó con AMLO y que, pese a las condiciones en Pasta de Conchos, se han recuperado los cuerpos: "Vale la pena recordar que este fue un compromiso que hizo el presidente López Obrador desde su primera campaña, en 2006, que aún cuando se había dicho que era imposible rescatar los cuerpos, hemos demostrado que es factible".

Habla de una política humanista de los Gobierno de la Transformación y vamos a seguir trabajando. En su momento cuando el presidente López Obrador se reunió con las familias, les preguntó que cuál era la opción que quisieran que se desarrollara, si hiciera una reparación integral del daño o buscar a los mineros. Había una parte de las familias que quería reparación del daño y otra que decía buscar a los mineros, entonces López Obrador decidió hacer las dos".

A la fecha seguimos trabajando en ello", dijo la presidenta.

Señaló que el Gobierno Federal sigue apoyando a las viudas de los mineros, y ahora busca que su pensión sea mejor. También declaró que sigue la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) no solo para encontrar a los mineros, sino para hacer justicia.

Como se recordará, el desastre minero de Pasta de Conchos ocurrió aproximadamente a las 2:30 (tiempo del centro de México) el 19 de febrero de 2006. A causa de una explosión por acumulamiento de gases, colapsaron varios túneles en la mina de carbón Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, conocido como Nueva Rosita, en Coahuila.

La mina era operada por Grupo México, la compañía minera más grande del país. En el siniestro, un total de 65 mineros, pertenecientes al turno de las 22:00 hasta las 6:00, quedaron atrapados por la explosión. A 20 años de distancia, solo 25 cuerpos han sido recuperados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'