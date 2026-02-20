Marinos son atacados a balazos en Michoacán; gatilleros huyeron y abandonaron sus vehículos

Arteaga, Michoacán.- Durante un despliegue de seguridad efectuado en el municipio de Arteaga, Michoacán, efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron blanco de disparos por parte de un grupo de civiles armados. Este suceso tuvo lugar mientras los uniformados realizaban labores de vigilancia sobre la autopista Siglo XXI, una ruta de transporte fundamental para la región. Las acciones sucedieron cerca de la comunidad de Toluquilla.

El personal del Batallón de Infantería de Marina Número 801,mantenía presencia en la zona con el objetivo de inhibir conductas ilícitas, reducir el robo de autotransporte y garantizar el libre tránsito. En ese contexto, visualizaron a varios individuos que se desplazaban a bordo de dos automotores. Al notar la cercanía de las patrullas, los sospechosos accionaron sus armas de fuego contra los uniformados.

Acto seguido, bajaron de las unidades y escaparon a fuerza de carrera hacia la zona de monte, dejando sus automóviles abandonados en el lugar. Ante esta situación, las fuerzas del orden solicitaron el apoyo de la Guardia Civil, y procedieron a resguardar el perímetro y realizar una inspección de los dos automóviles asegurados. El registro de los vehículos permitió el hallazgo de diversos artefactos prohibidos.

Entre el material confiscado se contabilizaron 234 cartuchos útiles calibre 7.62 y 56 más de calibre 5.56, así como múltiples cargadores. Además del parque, se localizaron cuatro chalecos balísticos, dos cascos de protección y variadas piezas de vestimenta y equipo táctico. Asimismo, se encontraron tres paquetes que contenían hierba verde con las características físicas de la marihuana.

La Marina confirmó que, a pesar del intercambio de disparos, ningún integrante de sus filas sufrió lesiones. Todo el material, junto con los automóviles y la sustancia ilegal, fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para iniciar los procesos legales necesarios. Finalmente, se comunicó que el proceder de los agentes se ajustó a los protocolos establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Fuente: Tribuna del Yaqui