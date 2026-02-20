Masacre en Salamanca: Harfuch confirma la captura de 'El Moi', presunto autor del ataque y líder criminal

Irapuato, Guanajuato.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' realizada en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expuso los resultados en materia de seguridad en la entidad. En su intervención, confirmó la detención de Moisés 'N', alias 'El Moi', objetivo criminal identificado como líder de una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima.

García Harfuch detalló que este generador de violencia es señalado como presunto responsable de la masacre de 11 personas en un campo de fútbol de Salamanca. El detenido encabeza el grupo de choque de Los Marros, del Cartel Santa Rosa de Lima. Ante los medios de comunicación reunidos este viernes, el funcionario explicó que fuerzas federales y estatales coordinaron un operativo que permitió su captura.

Se desplegaron equipos de investigación y reacción, manteniendo una coordinación estrecha entre todas las instituciones del Gabinete de Seguridad. Además, las fiscalías intercambiaron información para lograr la captura”, declaró el secretario.

En las acciones participaron la Secretaría de Seguridad estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, señaló que las autoridades han identificado a Moisés 'N' como generador de violencia en Irapuato, Salamanca y Celaya, municipios donde opera la célula criminal. Agregó que en el mismo operativo fueron detenidos cuatro integrantes del grupo delictivo.

Más de 4 mil detenidos en Guanajuato

En la previa, García Harfuch informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 han sido detenidas cuatro mil 140 personas en Guanajuato como parte del reforzamiento de la estrategia federal de seguridad. En ese periodo también se aseguraron más de seis mil 400 armas de fuego, más de 200 mil cartuchos y más de cinco toneladas de droga. Además, se destruyeron laboratorios para la producción de metanfetamina.

El funcionario destacó que desde febrero de 2025, cuando se reforzó el despliegue de Ejército y Guardia Nacional, el promedio de homicidios dolosos en el estado disminuyó 65 por ciento respecto al punto más alto registrado ese mismo mes.

