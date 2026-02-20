¿Qué pasó en Viaducto Tlalpan HOY? Volcadura de tráiler afecta el TRÁFICO en CDMX rumbo a Morelos

Tlalpan, Ciudad de México.- La madrugada de este viernes 20 de febrero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en el Viaducto Tlalpan, a la altura de la colonia Chimalcoyoc, luego de que se reportara la volcadura de un tráiler cargado con abarrotes en dirección a la carretera federal México-Cuernavaca.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes 20 de febrero de 2026, alrededor de las 05:30 horas, tiempo local, en una curva ubicada justo en la incorporación hacia la vía que conduce a Cuernavaca. Se detalló que el conductor de la pesada unidad perdió el control, lo que provocó que el automotor terminara volcado sobre su costado derecho, junto a un predio utilizado como encierro de vehículos y cerca de un domicilio particular.

06:51 #PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran en la Autopista México-Cuernavaca al Sur a la altura de cerrada de la Mora, col. Chimalcoyotl, alcaldía Tlalpan, por volcadura. #AlternativaVial Autopista México-Cuernavaca. pic.twitter.com/ciAElenEMq — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 20, 2026

Reportes señalan que el tractocamión transportaba aproximadamente 20 toneladas de productos de abarrotes, los cuales quedaron esparcidos dentro de la caja tras el percance. Testigos que vieron el siniestro dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Una vez en el sitio, los oficiales señalaron que, pese a lo aparatoso del accidente, el operador resultó ileso; sin embargo, fue puesto bajo custodia mientras se realizan las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. También arribaron a la zona paramédicos y personal de Protección Civil, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes por este siniestro.

Las autoridades cerraron el carril de extrema derecha del Viaducto Tlalpan con dirección a la salida hacia Cuernavaca, lo que comenzó a generar carga vehicular desde las primeras horas de la mañana.

Un tráiler cargado con 20 toneladas de abarrotes volcó en la curva de Viaducto Tlalpan, en la intersección hacia la autopista México-Cuernavaca. #LasNoticiasDeFORO con @ysanchezespino y @santosmondra | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/nP1igR0ZWP — N+ FORO (@nmasforo) February 20, 2026

Se prevé que las afectaciones a la circulación aumenten conforme avance el día, debido a las maniobras necesarias para el retiro de la unidad. Personal operativo realizará el traspaleo de la mercancía a otro camión de la empresa responsable, mientras que grúas de gran capacidad trabajarán para reincorporar el tráiler a su posición y retirarlo del punto.

Las autoridades capitalinas exhortaron a los automovilistas a tomar rutas alternas y anticipar sus traslados si se dirigen hacia la zona sur de la CDMX o con rumbo a Morelos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños estructurales mayores, más allá de afectaciones menores en el zaguán de un inmueble cercano.

Fuente: Tribuna del Yaqui