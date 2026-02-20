VIDEO: Capturan a presunto implicado en robo de vehículo que desató balacera en Edomex

Tultitlán, Estado de México.- Las autoridades del Estado de México informó este jueves sobre la detención de varios sujetos, entre ellos un presunto implicado en un reciente hecho violento en el municipio de Tultitlán. El caso se relaciona con el robo de un vehículo que desató una balacera el pasado 15 de enero. La situación que quedó registrada por cámaras de videovigilancia y por el propio sistema de grabación del automóvil, material que circuló en redes sociales.

De acuerdo con la información ofrecida, un hombre identificado como Yehri 'N' fue asegurado por su presunta participación en este evento. Junto con él, otras tres personas también fueron detenidas. Durante su aseguramiento, se les encontró un arma de fuego y varias dosis de narcóticos, por lo que todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación legal conforme avancen las diligencias correspondientes.

Los hechos ocurrieron cuando el propietario del vehículo se encontraba estacionado frente a un domicilio en la colonia La Alborada, primera sección, sobre la calle Fuente de Trevi. El conductor había acomodado a una niña en los asientos traseros de la unidad. En ese momento, al menos tres sujetos se acercaron y lo rodearon para exigirle el automóvil. La víctima explicó que no tenía las llaves a la mano, lo que generó un intercambio verbal tenso.

#Resultados.



Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a un individuo identificado como como Yehri "N", quien se encuentra relacionado con el robo con violencia de un vehículo registrado el pasado 15 de enero en el municipio de #Tultitlán, hecho que quedó videograbado y fue… pic.twitter.com/vtw0r8aPDa — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 19, 2026

La situación alertó a vecinos y personas que se encontraban cerca, quienes notaron que la menor permanecía dentro del vehículo. Ante el riesgo, varios testigos comenzaron a gritar y a pedir que la niña fuera retirada. Esa reacción permitió que la menor fuera sacada del automóvil y puesta a salvo antes de que los agresores lograran llevárselo. Una vez que los presuntos responsables tomaron control del coche e intentaron huir, un vecino salió de su vivienda portando un arma de fuego.

El vecino realizó disparos contra el vehículo en movimiento, sin que se reportaran personas lesionadas por esta acción. Los agresores lograron escapar en ese momento, aunque el recorrido quedó registrado por la cámara del propio automóvil, lo que facilitó su identificación. Tras las detenciones, las autoridades estatales señalaron que las investigaciones continúan abiertas para determinar si los cuatro hombres están relacionados con otros robos de vehículos cometidos en la misma zona.

¡MOMENTOS DE TERROR! uD83DuDEA8 En Alborada 1, #Tultitlán, delincuentes armados robaron un auto con una niña a bordo.

?Entre gritos desesperados, el padre logró rescatar a la pequeña segundos antes de que los asaltantes huyeran. La familia quedó en crisis nerviosa. pic.twitter.com/GIloheEqgV — micrófono ciudadano (@microfono_cdno) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM