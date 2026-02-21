Abandonan cabeza humana dentro de hielera en Hidalgo; es la segunda hallada esta semana

Tula, Hidalgo.- Durante las primeras horas de este sábado 21 de febrero se hizo el hallazgo de restos humanos en la localidad de Xochitlán de las Flores, municipio de Tula de Allende, Hidalgo. Este hecho provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad pública tras recibir reportes sobre objetos sospechosos abandonados en la vía pública. El hallazgo ocurrió cerca de las 5:45 horas (local), en la calle Orquídeas.

De acuerdo con los datos recabados, los uniformados localizaron una hielera que resguardaba la cabeza de una persona de sexo masculino. Ante este hecho, los elementos de seguridad procedieron a delimitar el perímetro para permitir las labores de los peritos adscritos a la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes se encargaron de recolectar los indicios necesarios para integrar el expediente de investigación correspondiente.

Durante el desarrollo de estas tareas, una mujer que vive en las cercanías se presentó ante los agentes para aportar información relevante. Según su testimonio, los restos pertenecen a su sobrino, un joven de 24 años de edad llamado Luis Fernando 'N', quien se encontraba desaparecido desde el pasado 17 de febrero. Aunque la familia sostiene esta identidad, el Ministerio Público aguarda los resultados de los análisis genéticos para confirmar este dato.

#Hidalgo #Almomento localizan una cabeza humana en una hielera la madrugada de este sábado, sobre la calle Orquídeas, en la localidad de Xochitlán de las Flores, en #Tula es la segunda en menos de una semana, la #policía estatal investiga la identidad de los restos.… pic.twitter.com/ZFJ0JDsksP — Leonardo Herrera (@herreleo) February 21, 2026

Hasta este momento, dos grupos familiares han acudido a las oficinas de justicia para participar en las tareas de reconocimiento y aportar información que ayuden al esclarecimiento del caso. Este suceso no fue el único de esta naturaleza registrado durante esta semana en Tula. El pasado miércoles, en la calle Galeana de la colonia Barrio Alto, se encontró una cubeta con una cabeza humana acompañada de un mensaje con amenazas.

#Policiacas | La violencia no para en Tula, esta mañana fue localizada en el interior de una cubeta una cabeza humana en la colonia Barrio alto sobre la calle de Hermenegildo Galeana, hasta el momento no hay ningún posicionamiento de las autoridades. pic.twitter.com/65qV54bKTz — Entre Líneas (@EntreLineasNN) February 18, 2026

Las investigaciones actuales buscan determinar si existe un vínculo entre estos sucesos que han alterado la calama de la zona urbana y rural del municipio. Las autoridades mantienen vigilancia constante en los barrios periféricos para tratar de averiguar el origen de estos hechos y garantizar la seguridad de los ciudadanos ante el aumento de este tipo de actos violentos en la región hidalguense.

Fuente: Tribuna del Yaqui