Arrestan a presunto 'tirador' al norte de Ciudad Obregón; aseguraron envoltorios de drogas

Hermosillo, Sonora.- En un esfuerzo conjunto por mantener la paz en Sonora, las autoridades encargadas de la procuración de justicia realizaron una serie de acciones legales en el municipio de Cajeme. Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 18 de febrero en Ciudad Obregón. En este despliegue participaron integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, las labores de vigilancia y cumplimiento de la ley se concentraron en la colonia Casa Real. Alrededor de las 18:32 horas, el personal de seguridad arribó a una vivienda situada en la calle Castillo de Chapultepec, entre Palacio del Dux y San Merino. Durante el registro legal de este primer inmueble, los investigadores localizaron 28 envoltorios de droga.

Estos contenían una sustancia blanca con rasgos propios del narcótico conocido como crystal. Al mismo tiempo, se efectuó otro cateo en un segundo domicilio localizado sobre la misma calle Castillo de Chapultepec. En este sitio, los agentes lograron la captura de un hombre que se encontraba en el lugar al momento de la llegada de las fuerzas de seguridad. El detenido responde al nombre de Ildefonso 'N', de 55 años de edad, originario de Yécora.

En el interior de esta segunda casa, los elementos aseguraron otros 20 paquetes de crystal, además de un envoltorio con hierba seca, cuyas propiedades coinciden con las de la marihuana. Tras asegurar el perímetro y recolectar los objetos encontrados, el personal procedió a trasladar al individuo ante el Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Esta serie de actos busca reducir la circulación de sustancias que dañan la salud pública y asegurar la tranquilidad de los habitantes de la zona. El compromiso de las autoridades es seguir trabajando en equipo para enfrentar la venta de drogas en las colonias, priorizando siempre el bienestar de los ciudadanos y el cumplimiento estricto de los procesos que marca la ley estatal. Con estas acciones, se busca brindar un entorno más seguro para las familias que habitan en la región.

