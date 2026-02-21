Cae 'La Leona', presunta reclutadora del CJNG ligada al caso del Rancho Izaguirre en Jalisco

Ciudad de México.- Este fin de semana se confirmó la captura de Alma R., alias 'La Leona', presunta recluta del Cártel Jalisco Nueva General (CJNG). Agentes federales lograron ubicar a la mujer en la Ciudad de México, donde se ocultaba dentro de un inmueble que fue cateado. Al principio surgieron versiones que sugerían la caída del líder máximo de esa organización, Nemesio Oseguera. Sin embargo, las autoridades encargadas de la seguridad pública aclararon que el objetivo de la acción era Rivera Martínez.

El despliegue para lograr su detención contó con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de efectivos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Alma R. es señalada por ser una pieza fundamental en el esquema de captación de personas que nutren las filas del grupo criminal. Su relevancia dentro de la estructura también reside en su vínculo sentimental con José Gregorio Lastra Armida, alias 'El Lastra', quien está detenido desde marzo de 2025.

'El Lastra' está señalado por administrar el Rancho Izaguirre, una propiedad situada en Teuchitlán, Jalisco. Este sitio está bajo la lupa de los investigadores federales debido a sospechas de que funcionaba como un centro de adiestramiento y de exterminio. El terreno tiene una extensión de media hectárea y muestra rastros de actividades destinadas al entrenamiento físico de reclutas. Se encontraron espacios acondicionados para realizar ejercicios de fuerza y resistencia, lo que indica un uso constante de las instalaciones para fines de preparación delictiva.

Durante las revisiones en dicho rancho, los agentes hallaron decenas de prendas de vestir y zapatos dispersos por el lugar. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que muchas personas pasaron por el sitio, ya sea de forma voluntaria o mediante el uso de la fuerza. Además, la configuración del suelo y ciertas señales en el terreno han llevado a las autoridades a considerar la existencia de fosas clandestinos. Por tal motivo, todavía se aguardan los dictámenes de los peritos para confirmar o descartar este escenario de violencia extrema, pues quedan diligencias pendientes.

En marzo del año pasado, colectivos integrados por familiares de personas desaparecidas acudieron al Rancho Izaguirre con la esperanza de encontrar rastros de sus parientes. Los testimonios de quienes conocen la zona indican que el lugar servía como refugio y zona de descanso para los nuevos integrantes del cártel. La red criminal utilizaba estos espacios para mantener el control sobre los jóvenes que eran llevados ahí.

Por su parte, José Gregorio 'N' ya enfrenta un proceso ante la justicia por diversos delitos. Entre los cargos que se le imputan destaca la portación de armamento reservado para el uso de las fuerzas armadas, con el agravante de haber sido servidor público en el pasado. Junto a él, fue procesada una mujer llamada Abril 'N', de 43 años, a quien se le acusa de participar en actividades de comercio de sustancias prohibidas.

La detención de 'La Leona' busca desarticular los procesos de enganche de nuevos miembros para esta organización. Las autoridades esperan que los datos obtenidos tras su captura aporten luz sobre el funcionamiento de estos centros de entrenamiento y ayuden a localizar a las personas que todavía se encuentran desaparecidas tras ser llevadas a propiedades similares en el estado de Jalisco. El caso sigue abierto y bajo la mirada de los grupos de búsqueda de todo el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui