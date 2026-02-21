Capturan a líder del CJNG junto a 13 secuestradores en Veracruz; una persona fue rescatada

Veracruz, Veracruz.- El gabinete de seguridad de Veracruz informó este sábado que un grupo de 14 personas fue detenido en los municipios de Veracruz y Boca del Río. Los trabajos realizados por las fuerzas del orden permitieron localizar a una persona que permanecía privada de su libertad. Dentro de los detenidos se encuentra Israel Enriquez Meneses, a quien se identifica como un integrante relevante de una organización delictiva con presencia en la zona costera de la entidad, donde presuntamente desempeñaba tareas de control para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las acciones de vigilancia y rastreo comenzaron tras recibir una denuncia ciudadana relacionada con un hecho ocurrido el pasado 9 de enero en la colonia Lafragua, en el puerto de Veracruz. A partir de esa información, los agentes de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, iniciaron labores de seguimiento. Mediante el uso de herramientas de análisis y el despliegue de campo, se ubicaron diversos inmuebles relacionados con las actividades de este grupo delincuencial.

Con el sustento de las pruebas reunidas, un juez de control autorizó el cateo a 13 domicilios. Las revisiones se realizaron al mismo tiempo en distintos puntos de la zona conurbada. Durante estas tareas, se logró el aseguramiento de nueve armas de fuego, de las cuales cinco son largas y cuatro cortas, además de seis granadas de fragmentación. El equipo de protección y combate decomisado incluye 19 cargadores, 544 cartuchos de diversos calibres y nueve chalecos antibalas. También se pusieron bajo resguardo 10 vehículos, así como 16 motocicletas y distintas cantidades de drogas.

De los 14 detenidos, nueve son hombres y cinco son mujeres. Todos fueron trasladados ante el Ministerio Público para que se defina su situación jurídica, respetando siempre sus derechos fundamentales. Por otra parte, la persona que fue rescatada recibió apoyo médico para revisar su estado de salud y se le brindó acompañamiento jurídico para que pueda realizar su declaración ante las autoridades del estado.

Este operativo contó con la participación de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. La suma de esfuerzos entre el gobierno federal y la administración encabezada por la gobernadora Rocío Nahle busca reducir la presencia de grupos que generan violencia en la región. Las instituciones que forman parte del gabinete de seguridad reiteraron su intención de mantener estas labores de vigilancia para brindar tranquilidad a los habitantes de la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui