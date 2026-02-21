Fiscalía de Sonora intensifica búsqueda de criminales en Cajeme; ofrece 500mp por cada uno

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que mantiene activas una serie de recompensas de hasta 500 mil pesos por información que conduzca a la captura de varios individuos presuntamente vinculados con delitos graves, principalmente homicidio calificado y otras conductas delictivas que han generado una ola de violencia e inseguridad en el municipio de Cajeme. Estas recompensas forman parte de una estrategia de seguridad pública para involucrar a la ciudadanía en la aportación de datos que permitan lograr la detención de los señalados y llevarlos ante la justicia.

Entre los buscados se encuentra Rioma Manuel Onichi Campos, alias 'El Güero Colorado', sobre quien la FGJES emitió una ficha de búsqueda por su presunta participación en homicidios calificados con premeditación, alevosía y ventaja, tentativa de homicidio y asociación delictuosa. 'El Güero' Colorado se ha mencionado en diversos reportes periodísticos como uno de los individuos relacionados con hechos de violencia en la región, y su nombre apareció en listados de recompensas emitidos por la Fiscalía de Sonora desde 2024, en los que también se anunciaba su posible responsabilidad en asesinatos junto con otros sujetos buscados.

También son objeto de recompensa Édgar Duarte Montalvo y Jesús Enrique Ávila Navarro, quienes de acuerdo con boletines oficiales están implicados en un triple homicidio ocurrido durante un baile en Estación Corral, municipio de Cajeme, el 1 de enero de este año, donde perdieron la vida tres personas y varias resultaron lesionadas. La FGJES ha vinculado estos hechos a una confrontación entre grupos delictivos y mantiene operativos para su localización, reiterando la importancia de que la ciudadanía colabore con información que permita esclarecer los hechos y detener a los responsables.

Otro de los sujetos por los que se ofrece recompensa es José Manuel Lucio Valenzuela, conocido como 'Chino Rivotril'. Este individuo ha sido identificado por la propia Fiscalía como uno de los generadores de violencia en la ciudad de Cajeme, vinculado a múltiples homicidios y a hechos delictivos recientes como la desaparición de una mujer conocida como Nancy 'N' y la ejecución de otras víctimas en Ciudad Obregón. Las investigaciones apuntan a que estos eventos podrían estar relacionados entre sí y con las presuntas actividades de este sujeto y su entorno, lo que ha motivado la emisión de fichas de recompensa para su captura.

La FGJES ha hecho un llamado claro a la población para que, ante cualquier dato veraz, útil y oportuno que pueda conducir a la captura de estas personas, se comunique a los números y correos oficiales proporcionados, garantizando confidencialidad y protección para quienes colaboren. La estrategia de recompensas busca desarticular células delictivas, reducir la incidencia delictiva y reforzar la seguridad en Sonora, en un contexto donde la violencia ligada a grupos criminales ha impactado gravemente a comunidades enteras.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora