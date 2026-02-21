Hallan a pareja desaparecida en Puebla sin vida; vehículo abandonado llevó a investigaciones en Tlaxcala

Chignahuapan, Puebla.- Tras más de 24 horas de la desaparición de la pareja Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo en el municipio de Chignahuapan, Puebla, finalmente fueron encontrados, aunque no de la manera esperada, ya que estaban sin vida. De hecho, la última vez que se les vio a ellos dos con bien fue el pasado 19 de febrero en la colonia Bella Vista.

Por su parte, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos presentaban huellas de violencia y que se iniciaron las investigaciones para determinar la causa de la muerte y el posible móvil del crimen. Además, según la dependencia estatal, las víctimas salieron alrededor de las 8:00 horas del jueves 19 de febrero de 2026 a bordo de su vehículo Volkswagen Jetta de color blanco, con dirección al Estado de Tlaxcala.

Es importante destacar que entre las diligencias realizadas se incluyen entrevistas, solicitud de imágenes de cámaras de videovigilancia, lectura de placas mediante sistemas LPR y, una de las más reveladoras, el análisis de datos conservados de las líneas telefónicas de los extraviados. Gracias a ello se lograron ubicar localizaciones en Tlaxcala, y a partir de esa información se solicitó la colaboración de la Fiscalía de dicha entidad para ampliar la búsqueda.

Boletín de búsqueda

Alexandro Agustín

"Se logró identificar un vehículo con las características de la unidad en la que viajaban las víctimas, el cual se ubicó en el Libramiento Instituto Politécnico, a la altura del SAT, la Trinidad, Tepehitec, estado de Tlaxcala, circulando sobre la pista nueva hacia Tlaxcala. Al llegar al centro, se estaciona y se observa que dan seguimiento a una camioneta blanca con placas del Estado de Tlaxcala, esto a las 9:56 horas", señala un fragmento del comunicado.

No obstante, alrededor de las 20:20 horas se informó que se habían localizado dos cuerpos, correspondientes a un hombre y una mujer, y ya después de las 22:00 horas se confirmaron sus identidades. Dado que ambos eran padres de familia del Instituto Oriente de Puebla, esta institución solicitó, a través de un comunicado, que las autoridades continúen las investigaciones para que se haga justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui