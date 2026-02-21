Liposucción terminó en tragedia: Arrestan a cirujano plástico por muerte de paciente en Edomex

Toluca, Estado de México.- Autoridades del Estado de México confirmaron este viernes la captura de Jesús Fernando 'N', quien enfrenta cargos por su probable autoría en el delito de homicidio, cometido en perjuicio de un hombre en el municipio de Toluca. La investigación señala que el detenido ejerció funciones médicas sin contar con la acreditación correspondiente, presentándose falsamente como experto en cirugía plástica ante sus pacientes.

Los hechos que originaron esta causa penal se remontan al mes de julio del año 2013. En aquella fecha, el imputado realizó un procedimiento quirúrgico de liposucción al interior de un establecimiento de salud situado en la capital mexiquense. Apenas un día después de la operación, el paciente manifestó síntomas severos de deterioro físico. Ante la petición de los familiares, el hombre fue ingresado nuevamente en el mismo sitio para una revisión.

Durante esta evaluación secundaria, se detectaron indicios de lesiones en órganos internos causadas por el instrumento empleado para la succión de grasa. Dada la complejidad del cuadro clínico, se optó por trasladar al afectado a un hospital para recibir atención médica de mayor nivel. En ese lugar, mediante una intervención quirúrgica correctiva, los doctores corroboraron la presencia de varias perforaciones en el tracto intestinal.

Pese a los esfuerzos, el tiempo perdido por las omisiones en el diagnóstico inicial cobró factura. El 30 de julio de 2013, la víctima perdió la vida a causa de las secuelas producidas por la mala praxis. Con base en estos antecedentes, se gestionó una orden de aprehensión contra el presunto responsable. Jesús Fernando 'N' fue ingresado al penal de la zona, donde permanecerá a disposición del juez, quien se encargará de resolver su situación legal.

#Detenido.



La #FiscalíaEdoméx cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un individuo, presunto cirujano plástico, identificado como Jesús Fernando “N”, por su posible participación en el delito de homicidio en agravio de un masculino en el municipio de #Toluca.

El hoy… pic.twitter.com/peDe8yDS96 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM