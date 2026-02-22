Captura y muerte de 'El Mencho': Se registran 252 narcobloqueos en 20 entidades, informa Gabinete de Seguridad

Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad Federal informó que este domingo 22 de febrero de 2026, tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, donde fue capturado Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y posteriormente murió, se registraron 252 narcobloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 horas, 90 por ciento de estos ya fueron desactivados. Jalisco concentró el mayor número con 65.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad informaron que desde el primer momento, se activaron protocolos de atención inmediata, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad, y corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de proteger a la población, contener los incidentes y liberar las vialidades afectadas.

uD83DuDEA8El Gabinete de Seguridad federal informó que, tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, se registraron 252 bloqueos en 20 entidades.



Hasta las 20:00 horas, 90% ya fueron desactivados. Jalisco concentró el mayor número (65). Autoridades mantienen despliegue para liberar… pic.twitter.com/FBTCiqPxwI — Azucena Uresti (@azucenau) February 23, 2026

De acuerdo con el reporte operativo nacional consolidado:

Se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 horas, tiempo centro del país. aproximadamente el 90 por ciento de los bloqueos (229) fueron desactivados, solo 23 bloqueos se encuentran activos y cuatro cierres parciales.

y cuatro cierres parciales. Jalisco concentró el mayor número de bloqueos (65), principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades locales. Sin que exista reporte de algún incidente.

Las autoridades informaron: "Gracias al despliegue permanente y coordinado de las fuerzas de seguridad, la mayoría de los bloqueos a nivel nacional han sido retirados, las vialidades principales han sido liberadas y los puntos restantes se encuentran bajo control operativo, con trabajos ininterrumpidos para su liberación total".

Cabe señalar que debido a la situación, se suspendieron clases en las siguientes entidades:

Jalisco (todos los niveles).

Nayarit (todos los niveles).

Michoacán (todos los niveles).

Colima (todos los niveles).

Guanajuato

Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca (todos los niveles).

Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en Juriquilla.

Querétaro

Puebla (por el clima)

Baja California

Sobre los bloqueos carreteros registrados en Jalisco, actualmente permanecen activos 4.



Los trabajos continúan de manera ininterrumpida hasta la liberación total de las vías, con operativos coordinados del Gabinete de Seguridad y autoridades de los tres órdenes de gobierno, cuya… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui