¿En qué estados de México hay bloqueos HOY? LISTA de zonas con reportes de violencia y operativos

Guadalajara, Jalisco.- La violencia de este domingo 22 de febrero de 2026 no se limita a Jalisco. En cuestión de horas, los reportes de bloqueos, quema de vehículos y cierres carreteros se extendieron a varias entidades de México. Aunque el Gabinete de Seguridad Federal ya desplegó operativos y atiende los puntos afectados, hasta ahora no hay un informe detallado sobre los resultados de las acciones. Aquí te decimos qué estados presentan afectaciones esta jornada, para que tomes precauciones.

Así iniciaron los bloqueos en Jalisco hoy

Los primeros reportes surgieron alrededor de las 07:30 horas, tiempo local, tras un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tapalpa. Según confirmó el gobernador Pablo Lemus, la acción derivó en enfrentamientos y en la reacción de grupos armados que incendiaron vehículos y los atravesaron en vialidades para frenar el avance de las autoridades.

Las afectaciones se registraron en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y también en Puerto Vallarta. Se reportó que algunos choferes fueron obligados a descender de sus unidades antes de que estas fueran incendiadas.

Ante el riesgo, el Gobierno de Jalisco activó Código Rojo y ordenó la suspensión del transporte público en toda la entidad, incluidas las líneas del Tren Ligero. La medida fue confirmada por autoridades estatales y se mantendrá hasta nuevo aviso. Los bloqueos no se quedaron solo en Jalisco. Minutos después comenzaron a reportarse incidentes en Michoacán, principalmente en zonas limítrofes.

Presuntamente, los hechos violentos estarían relacionados con el abatimiento de 'El Mecho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lista de entidades afectadas

Con el paso de los minutos, los reportes se multiplicaron. Hasta el momento, se registran bloqueos y hechos violentos en:

Jalisco

Michoacán

Tamaulipas

Guanajuato

Colima

Nayarit

Aguascalientes

En Michoacán se reportaron al menos ocho puntos con afectaciones, entre ellos la carretera Zamora–Morelia, a la altura de la entrada al Lago de Camécuaro, donde fue incendiado un autobús. También se informó sobre un tráiler atravesado en el puente sobre el Río Santiago que conecta Ocotlán con Poncitlán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que su estado mantiene coordinación estrecha con la Federación para reforzar la seguridad en las zonas afectadas.

En Tamaulipas, la Vocería de Seguridad informó bloqueos y quema de vehículos en Reynosa, en tramos como el libramiento Reynosa–Monterrey, la carretera Matamoros–Reynosa, el bulevar Miguel Hidalgo y la carretera a Río Bravo.

En Guanajuato también se reportaron incendios en farmacias y tiendas en municipios como la capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón. No se han reportado personas lesionadas, aunque sí daños materiales.

Gabinete de Seguridad despliega operativo

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que mantiene operativos coordinados en Jalisco y Michoacán, como respuesta a los narcobloqueos derivados de acciones federales contra estructuras delictivas. En un comunicado, la instancia federal señaló que se trabaja para restablecer la movilidad y proteger a la ciudadanía. Las acciones incluyen coordinación con autoridades estatales y vigilancia en zonas estratégicas para evitar que los incidentes se propaguen.

Autoridades estatales y federales pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar difundir rumores y reportar cualquier actividad sospechosa al 089.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se actualice la información oficial sobre el alcance de los operativos y las condiciones de seguridad en las entidades afectadas.

