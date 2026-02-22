Golpe al crimen en Chiapas: Harfuch confirma la captura de 15 generadores de VIOLENCIA

Ciudad de México.- Autoridades federales confirmaron un nuevo golpe al crimen organizado en el sur de México. Un reciente operativo interinstitucional realizado en el municipio de Tapachula, estado de Chiapas, dejó como saldo 15 personas generadores de violencia, en estas acciones fueron aseguradas 15 armas largas, drogas y nueve vehículos vinculados presuntamente con hechos delictivos.

La acción fue confirmada durante las primeras horas de este domingo 22 de febrero de 2026 por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien informó que el despliegue se realizó en seguimiento a denuncias ciudadanas.

Operativo coordinado en Tapachula

De acuerdo con el reporte oficial presentado por García Harfuch, el operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR). Las acciones se realizaron de manera simultánea en distintos puntos del municipio de Tapachula, con el objetivo de ubicar a presuntos generadores de violencia señalados en diversas denuncias.

En total fueron detenidas 15 personas consideradas objetivos prioritarios en la región. Conforme a los protocolos legales, fueron identificados como: Víctor 'N', Gabriel 'N', Iván 'N', Noé 'N', Moisés 'N', Jersoon 'N', Jhon 'N', Humberto 'N', Roberto 'N', Héctor 'N', Dáymel 'N', Francisco 'N', Diego 'N', David 'N' y un menor de edad cuya identidad se mantiene reservada.

Tanto los detenidos como el armamento, la droga y los vehículos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. Durante el despliegue fueron aseguradas 15 armas largas, además de diversas dosis de droga. También se reportó el aseguramiento de nueve vehículos presuntamente relacionados con actividades ilícitas. Entre las unidades localizadas se encuentran:

Nissan Frontier

Mazda CX-5

Jeep Rubicón

Toyota HEV XSE

Volkswagen Tiguan

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo con características de taxi

Toyota Camry

Ford Expedition

Motocicleta Italika

Las autoridades indicaron que estas unidades podrían estar vinculadas con distintos hechos delictivos en la zona.

El Gobierno del Estado informó que, en coordinación con autoridades federales, se mantendrán y reforzarán las acciones operativas en la región. Señaló que se privilegiará el trabajo de inteligencia, la coordinación institucional y la actuación estratégica para reducir la incidencia delictiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui