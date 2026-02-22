Incendio consume camión del transporte público en Hermosillo; autoridades atienden

Hermosillo, Sonora.- Poco después del mediodía de este domingo 22 de febrero de 2026 se registró el incendio de un camión de transporte urbano en Hermosillo, sobre el bulevar Solidaridad en el sur de la ciudad, a la altura de la colonia Palo Verde.

De acuerdo a información emitida por autoridades de rescate y seguridad, elementos de bomberos sofocaron el fuego, del cual se desconoce su causa, pero que comenzó al interior de la unidad del transporte que era tripulada solamente por el chófer.

El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora precisó en un comunicado que la unidad ya se encontraba fuera de servicio y que era abordada solamente por el chófer, quien se encuentra a salvo y no presentó ningún tipo de lesiones.

"Con relación al incidente registrado esta tarde en Hermosillo, en el bulevar Solidaridad, frente a Ley Palo Verde, el Instituto de Movilidad y Transporte informa: La unidad SIT-0016 de la Línea 8 se encontraba detenida y fuera de servicio, sin pasajeros, debido a una falla eléctrica. Mientras esperaba apoyo técnico, el operador detectó fuego en la unidad. No se reportan personas lesionadas. La situación fue atendida por cuerpos de emergencia y ya se realizan las valoraciones correspondientes por parte de la empresa concesionaria y la aseguradora".

Durante el incidente no se reportaron personas lesionadas y la situación fue atendida en tiempo y forma por elementos de seguridad, rescate y bomberos de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui