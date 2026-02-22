Minuto a minuto: 'El Mencho' es abatido, caos y narcobloqueos paralizan estados controlados por el CJNG

"Derivado de un operativo federal en el que fue abatido el líder de una célula del crimen organizado, se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros.

La Mesa de Seguridad Estatal se encuentra en sesión permanente y desplegando operativos de captura inmediatos.

He instruido el reforzamiento total de la vigilancia en todo el estado, en estrecha coordinación con las fuerzas federales y municipales, ampliando los patrullajes y puntos de control para garantizar la seguridad de los bajacalifornianos.

La fuerza del Estado está presente y actuando. Nadie está por encima de la ley", señaló la gobernadora a través de Twitter.