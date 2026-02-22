Minuto a minuto: 'El Mencho' es abatido, caos y narcobloqueos paralizan estados controlados por el CJNG

Ciudad de México.- Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', habría sido abatido en un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco; la información aún no es confirmada por las autoridades, pero se han registrado narcobloqueos, balaceras y caos en diferentes estados controlados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, da mensaje
Claudia Sheinbaum Pardo se posiciona tras muerte de 'El Mencho'
Reportan 21 narcobloqueos activos en Jalisco tras muerte de 'El Mencho'
Se informa que, en el estado de Jalisco, se registran al momento 21 bloqueos carreteros activos. Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control registrando un flujo a baja velocidad pero constante, de igual forma cinco ya han sido desactivados. Las acciones continúan de manera coordinada para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población.
Los senadores de Morena respaldan la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum Pardo
"Desde el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, reconocemos y respaldamos la exitosa estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de su Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el Ejército Mexicano, quienes ejecutaron un golpe histórico al crimen organizado fortaleciendo la pacificación del país. Con inteligencia y cooperación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública avanza en todo México".
20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños
EU y Canadá piden resguardarse ante narcobloqueos en México tras muerte de 'El Mencho'
Omar H. García Harfuch reconoce a las Fuerzas Armadas Mexicanas
Confirman muerte de 'El Mencho'
El comunicado compartido por las autoridades indica que realizaron una operación militar en la que personal militar fue atacado y como respuesta repelieron la agresión producto de esto cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecieron en el lugar y tres quedaron heridos de gravedad, estos perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México, entre ellos estaba 'El Mencho'. El comunicado dice lo siguiente:
Marina del Pilar anuncia operativos en Baja California
"Derivado de un operativo federal en el que fue abatido el líder de una célula del crimen organizado, se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros.
La Mesa de Seguridad Estatal se encuentra en sesión permanente y desplegando operativos de captura inmediatos.
He instruido el reforzamiento total de la vigilancia en todo el estado, en estrecha coordinación con las fuerzas federales y municipales, ampliando los patrullajes y puntos de control para garantizar la seguridad de los bajacalifornianos.
La fuerza del Estado está presente y actuando. Nadie está por encima de la ley", señaló la gobernadora a través de Twitter.
Caos en aeropuerto de Guadalajara tras muerte de 'El Mencho'
El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que no se registran hechos de riesgo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y atribuyó el caos reportado a una "psicosis" generada entre pasajeros.
Canadá emite un aviso ante la violencia y bloqueos en Jalisco
"Si se encuentra en Jalisco, mantenga un perfil bajo y siga las recomendaciones de las autoridades locales".
Suspenden clases en Nayarit este lunes
El Gobierno de Nayarit informó que el lunes 23 de febrero se suspenden actividades en todos los planteles de educación básica, media superior y superior de la entidad, como medida preventiva ante la situación actual.
La Embajada de Estados Unidos en México emite una alerta para sus ciudadanos
La Embajada de Estados Unidos en México emite una alerta para sus ciudadanos ante los enfrentamientos y los ataques registrados tras el reporte de la muerte de 'El Mencho'.
Piden refugiarse a quienes estén en:
Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara)
Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios)
Michoacán
Guerrero
Nuevo León
Más estados sufren narcobloqueos
Jalisco no es el único: revisa la lista de estados con bloqueos y quema de vehículos este 22 de febrero de 2026.
Narcobloqueos en Jalisco
Tras un operativo federal en Tapalpa, se activó Código Rojo en Jalisco por bloqueos y quema de vehículos en varios municipios.