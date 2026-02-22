¿Murió 'El Mencho'? Reportan que Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, Jalisco

Tapalpa, Jalisco.- Se reporta que Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', fue abatido en el operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco; la información aún no es confirmada por las autoridades.

De acuerdo con información publicada por Milenio y NMás, Oseguera Cervantes, identificado como líder del CJNG, habría sido abatido durante un operativo en Jalisco realizado por fuerzas federales. Hasta el momento no hay confirmación oficial por parte del Gobierno de México.

Cabe señalar que, antes de su muerte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por información que llevara a la detención de Nemesio Oseguera Cervantes. Previamente, la recompensa era de 10 millones de dólares, mientras que el Gobierno de México ofrecía 30 millones de pesos.

Esta sería la razón de la serie de narcobloqueos que este domingo 22 de febrero se reportan en:

Jalisco

Colima

Nayarit

Aguascalientes

Michoacán

Tamaulipas

Guanajuato

Oaxaca

Última hora: medios reportan que fuerzas federales abatieron a El Mencho

Hace unos minutos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el Gabinete de Seguridad informará cualquier novedad con respecto al abatimiento del líder del CJNG. Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la muerte de Oseguera Cervantes. "Mi reconocimiento a las fuerzas federales que hoy dieron un certero golpe a la cabeza de una de las células criminales que más han dañado a la sociedad mexicana", escribió en redes.

El The New York Times afirma que 'El Mencho' fue abatido, según el gobierno de México. El diario publicó que Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, fue abatido, citando información del gobierno mexicano.

Se confirma muerte de 'El Mencho'

A las 13:06 horas, las autoridades confirmaron que realizaron una operación militar en la que el personal fue atacado y, como respuesta, repelieron la agresión. Producto de esto, cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecieron en el lugar y tres quedaron heridos de gravedad; estos perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre ellos estaba 'El Mencho'.

#Seguridad | Secretaría de la Defensa CONFIRMA la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho' en Jalisco

