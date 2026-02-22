Olores fétidos en casa de Cabo San Lucas destapan tragedia: Hallan muerto al comunicador 'Lupillo Times'

Los Cabos, Baja California Sur.- El sábado 21 de febrero de 2026 comenzó a trascender la muerte de José Guadalupe Ortiz, de 48 años, un comunicador del municipio de Los Cabos a quien solían llamar Lupillo Times. De hecho, entre quienes se pronunciaron sobre el asunto estuvo la Asociación de Comunicadores Unidos de Los Cabos A.C., que dedicó un par de palabras en memoria de su colega.

Sin embargo, también publicaron un mensaje las autoridades como la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado, pues esta dependencia confirmó la defunción y, según información retomada por Milenio, la principal hipótesis es que pudo tratarse de un suicidio. Es necesario precisar que en la escena del hallazgo no se registraron signos de que el hombre haya sido víctima de un crimen.

Lo anterior se debe a que el cuerpo no presenta heridas que indiquen que fueron infringidas por otro individuo. No obstante, las investigaciones continúan, empezando porque los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley: "La causa de muerte, preliminarmente establecida como asfixia mecánica por ahorcamiento", aseveran las autoridades.

¿Cómo encontraron el cadáver?

El mismo medio antes citado compartió que arribaron al sitio las diferentes corporaciones policiacas a partir de denuncias ciudadanas a través de la línea de emergencia 911, ya que los miembros de la comunidad aseguraban que salían olores fétidos de un domicilio ubicado en las calles Vicente Guerrero, entre 5 de Mayo y Niños Héroes, en la colonia Centro de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

"La Asociación de Comunicadores Unidos de Los Cabos A.C., con profundo pesar, informa sobre el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colega José Guadalupe Ortiz Lupillo. Que la memoria de su vida y obra perdure en nuestra historia y corazones por siempre", dice el escrito que subieron a sus redes sociales, provocando diversas reacciones de integrantes del gremio periodístico en la región.

