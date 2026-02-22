Omar García Harfuch se pronuncia tras la muerte de 'El Mencho'; manda mensaje al Ejército Mexicano

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se pronunció tras confirmarse que Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', murió abatido en un operativo de seguridad encabezado por las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

"Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea", escribió Omar García Harfuch en sus redes sociales. Cabe señalar que las autoridades informaron que Nemesio Oseguera Cervantes fue detenido en Tapalpa, Jalisco, donde fue herido en un operativo con colaboración de Estados Unidos, y perdió la vida en camino a Ciudad de México; en total se reportan siete muertos.

"Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén 'N' (a) Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación", indicaron las autoridades en un comunicado.

Mientras que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que mantiene comunicación con Omar García Harfuch y con Ricardo Trevilla Trejo para reforzar la coordinación tras los hechos violentos y reconoció el operativo federal en la entidad.

Desde los primeros sucesos violentos he estado en comunicación directa con el secretario de Seguridad @OHarfuch y el General Secretario Ricardo Trevilla para establecer un protocolo de coordinación con la Federación, hace unos minutos tuvimos una nueva reunión y habrá varias más durante las próximas horas. Mi reconocimiento a las Fuerzas Federales por el operativo implementado en Jalisco, seguiremos trabajando en equipo para proteger a la ciudadanía".

Por su parte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, celebró la muerte de 'El Mencho' y reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad mexicanas, al considerar el hecho un avance para ambos países.

Acabo de ser informado de que las fuerzas de seguridad mexicanas han abatido a 'El Mencho', uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados. Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana", publicó.

