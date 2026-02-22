¿Qué carreteras, aerolíneas y autobuses han suspendido operaciones HOY? Lista de zonas con reportes tras caída de 'El Mencho'

Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad de México informó que actualmente permanecen activos cuatro bloqueos carreteros tras la caída y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero además, hay carreteras, aerolíneas y líneas de autobuses que han suspendido operaciones. Aquí la lista completa:

Carreteras

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que, debido a incidencias presentadas durante el día, las siguientes plazas de cobro se encuentran cerradas:

Esperanza y San Martín, Puebla.

La Venta, Guerrero.

Puente Reynosa, Tamaulipas.

Puente San Juan, Tamaulipas.

Puente Camargo, Tamaulipas.

Compostela, Nayarit.

Lagos de Moreno, San Luis Potosí.

El Hongo, Tijuana.

Palmillas, Querétaro.

Tramo Cd. Córdoba – Veracruz.

Mesillas, Coscomate tramo Durango – Mazatlán.

Esto además de los cuatro bloqueos en carreteras de Jalisco informados por el Gabinete de Seguridad.

Aeropuertos

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que, derivado de los acontecimientos registrados en distintos puntos del estado de Jalisco, la operación interna y la seguridad del Aeropuerto de Puerto Vallarta no fueron afectadas, pero las aerolíneas sí han tomado decisiones de suspender vuelos.

Aeroméxico informó que, derivado de los acontecimientos registrados en diversos puntos del país, se cancelaron los vuelos de este día, desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic.

Por su parte, Viva Aerobus activó su política denominada 'Flex-Si-bilidad' frente a los bloqueos reportados cerca de aeropuertos como los del Bajío, Reynosa y Guadalajara.

Air Canada también suspendió sus actividades en Puerto Vallarta.

Líneas de autobuses

Grupo Estrella Blanca, Flecha Amarilla, Estrella Roja, Grupo IAMSA y ADO decidieron suspender los servicios y rutas de algunas de sus líneas de transporte.

De parte de Grupo Estrella Blanca se suspenden las salidas a:

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Tamaulipas

Veracruz

Baja California

Nuevo León

Puebla

Guerrero

En San Luis Río Colorado, Sonora, suspendieron las salidas de camiones a Baja California.

Fuente: Tribuna del Yaqui