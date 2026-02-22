¿Quién fue 'El Mencho'? Los delitos que se le atribuyen, entre ellos el crimen de Carlos Manzo

Ciudad de México. - Como te hemos mantenido informado en TRIBUNA, este domingo 22 de febrero de 2026 perdió la vida El Mencho, cuyo nombre real era Nemesio Oseguera Cervantes; sin embargo, a pesar de haber sido uno de los capos mexicanos más buscados por el gobierno estadounidense, aún hay quienes no identifican a este delincuente que ocasionó gran violencia y numerosas muertes.

¿Qué se sabe de la vida de Nemesio Oseguera?

Este hombre era originario de Aguililla, Michoacán, y bajo su mando logró que el grupo criminal que comenzó en 2009, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se convirtiera en uno de los más poderosos de la región; para lograr este objetivo solían enfrentarse a cárteles rivales con el fin de obtener mayor control y expandir las zonas que dominaban. Entre las entidades en las que consiguió tener presencia están Jalisco, Colima, Guanajuato y Nayarit.

De hecho, El Mencho nació en 1966 en el pueblo de Naranjo de Chila, y de niño creció en medio de la pobreza trabajando en el cultivo de frutas y verduras, por lo que cuando emigró a California, en 1986, a los 20 años cambió por completo su realidad porque empezó a trasladar a través del Río Bravo marihuana y otras sustancias ilícitas. Una de sus primeras detenciones sucedió en septiembre de 1992 junto a su hermano Abraham mientras entraban al bar Imperial, en San Francisco, California, para vender heroína.

Crímenes ligados a Nemesio Oseguera

El atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien fue brutalmente herido a balazos el 26 de junio de 2020 tras ser víctima de una emboscada que dejó como saldo dos policías y una civil muerta. Cabe destacar que, una vez que García Harfuch se recuperó de las lesiones, se responsabilizó del crimen a varios sujetos vinculados con este cártel.

Helicóptero del Ejército

Según información extraoficial, el 1 de mayo de 2015, un ataque con granadas propulsadas por cohete (RPG) causó el derribo de un helicóptero del Ejército y la Policía Federal, además del fallecimiento de nueve elementos de las fuerzas armadas. Derivado de este hecho se le adjudica a El Mencho el asesinato del sobreviviente Iván Morales, quien testificó contra El Menchito en un juicio en Estados Unidos.

Asesinato de colaboradores de Clara Brugada y Asesinato de Carlos Manzo

Dos de los casos más recientes son, en mayo de 2025, el asesinato de colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, pues la periodista Anabel Hernández mencionó que muy probablemente está ligado al CJNG, además de que está confirmado que algunas personas detenidas fueron identificadas como miembros de células vinculadas. Por último, el 1 de noviembre asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez; aquí la implicación surge con la captura de Jorge Armando El Licenciado, líder de la célula perteneciente al CJNG. Es necesario destacar que en su audiencia negó ser parte del crimen organizado y que sujetos lo secuestraron llevándolo por la fuerza a la Fiscalía General de Michoacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui