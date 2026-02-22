Reportan 21 narcobloqueos activos en Jalisco tras muerte de 'El Mencho'; incendian Costco y 20 Bancos del Bienestar

Tapalpa, Jalisco.- Las autoridades del Gabinete de Seguridad de México informaron que, de momento, a corte de las 14:00 horas (tiempo centro de México), se registran 21 bloqueos carreteros activos en Jalisco. Además de que se reportaron daños en una tienda Costco y en 20 Bancos del Bienestar.

"Se informa que, en el estado de Jalisco, se registran al momento 21 bloqueos carreteros activos. Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo a baja velocidad pero constante; de igual forma, cinco ya han sido desactivados. Las acciones continúan de manera coordinada para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población. Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo a baja velocidad pero constante; de igual forma, cinco ya han sido desactivados", señalaron las autoridades.

Además, se informó que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos. "Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el servicio".

También usuarios en redes sociales compartieron imágenes impactantes del incendio en una tienda Costco en Puerto Vallarta. A lo que las autoridades señalaron: "Se informa que los centros comerciales en la capital y en las principales ciudades de Jalisco operan con normalidad, se encuentran abiertos al público y no se registran cierres. Se tiene conocimiento de incidentes de quema de algunas tiendas en puntos específicos, los cuales ya son atendidos por las autoridades".

NO SOLO AEROPUERTOS: El caos desatado por el abatimiento de "El Mencho" por los NAVY SEALS se ha extendido a establecimientos comerciales: la Tienda Soriana de Circunvalación, en Guadalajara, y el Costco de Puerto Vallarta han sido incendiados y vandalizados por sicarios, con… pic.twitter.com/MnrKOuq5qZ — Anonymous Hispano (@anonopshispano) February 22, 2026

¿Qué está sucediendo? Confirman muerte de 'El Mencho'

En un comunicado compartido por las autoridades, indica que realizaron una operación militar en la que personal militar fue atacado y, como respuesta, repelieron la agresión. Producto de esto, cuatro integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fallecieron en el lugar y tres quedaron heridos de gravedad; estos perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre ellos estaba 'El Mencho'.

Fuente: Tribuna del Yaqui